¸µ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦·ª¸¶·Ã¡¢1ºÐÂ©»Ò¤Ø¤Î¼êºî¤ê¤´ÈÓ¸ø³«¡Ö´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡Ö¾ßÌý¹í¤äÌ£Á¹¤Þ¤Ç¼êºî¤ê¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë·ª¸¶·Ã¤¬1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤Î¿©»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û41ºÐ¸µ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ö»Ò¤É¤â¤¬´î¤Ó¤½¤¦¡×Ä´Ì£ÎÁ¤«¤é¼êºî¤ê¤Î1ºÐÂ©»Ò¤´ÈÓ
·ª¸¶¤Ï¡Ö¡ôÂ©»Ò¤´¤Ï¤ó 1year¡×¤Èµ¤·¡¢Â©»Ò¤Î¿©»öºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó ¥·¥¤¥¿¥±¶Ì¤Í¤® ·Ü¤Ò¤Æù ¥Ë¥ó¥Ë¥¯ ßÖ¤á¤Æ¤«¤é¿å¤È½Ð½Á¤ò²Ã¤¨¤Æ¥³¥È¥³¥È¡×¤ÈÆé¤Ç¼Ñ¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢¡Ö¼êºî¤ê¾ßÌý¹í¡Ê¥Á¥ç¥í¤Ã¤È¡Ë¡×¡Ö¼êºî¤êÌ£Á¹¡Ê¤³¤Á¤é¤â¥Á¥ç¥í¤Ã¤È¡Ë¡×¤ä¥È¥Þ¥È¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¿åÍÏ¤ÊÆÊ´¤Ç¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÄ´Íý²áÄø¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥é¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÅº¤¨¤¿¿©Âî¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÊì¤Î°¦¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡Ö¾ßÌý¹í¤äÌ£Á¹¤Þ¤Ç¼êºî¤ê¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¹¬¤»¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ª¸¶¤Ï2024Ç¯9·î18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢¥â¥Ç¥ë·ó¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎKouki¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯12·î22Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
