¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ç¡Ö¶ÄÅ··×²è¤¬È½ÌÀ¡×¡¡¥¦¥·¥¯Àï¤ÇÀ¤³¦µÏ¿¤Î15Ëü¿ÍÆ°°÷¡©¡¡±ÑÊóÆ»¡ÖÊ¸²½Åª½Ö´Ö¤Ë¡×
±Ñ»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤¬ÊóÆ»
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î´ÑµÒÆ°°÷À¤³¦µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÁÔÂç¤Ê·×²è¤¬¡¢YouTube¤È¿·¶½¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖiVisit¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÊIVB¡Ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë¿Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È±Ñ»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£7·î11Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¶½¹Ô¤Ç¡¢Ìó15Ëü¿Í¤ÎÆ°°÷¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤È¤Î¸ò¾Ä¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡ÖÊ¸²½Åª¤Ê½Ö´Ö¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î´ÑµÒÆ°°÷À¤³¦µÏ¿¤Ë¸þ¤±¤¿¶ÄÅ··×²è¤¬È½ÌÀ¡Ä¡Ä¼çºÅ¼Ô¤Ï¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë»Ë¾åºÇÂ¿Æ°°÷µÏ¿¤Ï¡¢1941Ç¯8·î¤ËÊÆ¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥¼¡¼¥ëÂÐ¥Ó¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥¤¥ä¡¼Àï¤Î13Ëü5132¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼çºÅ¼Ô¤Ï¤³¤Î85Ç¯Á°¤ÎµÏ¿¤òÇË¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥×¥é¥¶¤ò²°³°¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÊÑËÆ¤µ¤»¤ë¡£»ÔÌò½êÁ°¤Ë¥ê¥ó¥°¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£IVB¤Î¥¨¥É¡¦¥Ú¥ì¥¤¥éÂåÉ½¤ÏÆ±»æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¦¥·¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÎÏ¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£Èà¤ò¥«¡¼¥É¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¼Ô¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢¾·Ã×¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏYouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¥Ú¥ì¥¤¥éÂåÉ½¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ë»î¹ç°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊ¸²½Åª¤Ê½Ö´Ö¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ»ÃÏ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æ±»Ô¤â¡¢¶áÇ¯¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ê¤É¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î·×²è¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¿Í¡¹¤Î¼ê¤Ë¼è¤êÌá¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹¤¤»ÈÌ¿¤Î°ìÉô¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¦¥·¥¯¤Ï¼¡Àï¤Ç¸µWBCÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥Ç¥ª¥ó¥Æ¥¤¡¦¥ï¥¤¥ë¥À¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
