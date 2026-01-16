ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤È¶Ë¾å¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¶¥±é¡ª¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó ¥á¡¼¥«¡¼¥º¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¡¼¥¤¥º¥ß¥Õ¡¼¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹ Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®Å¹¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ö¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡×¤È¶¦¤Ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥á¡¼¥«¡¼¥º¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎÍ¿ô¤¿¤ë¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Æ±Å¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹ Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®Å¹¡Ö¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó ¥á¡¼¥«¡¼¥º¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)
»þ´Ö¡§18:00³«¾ì / 18:30³«±ã / 21:00º¢½ªÎ»Í½Äê
²Á³Ê¡§28,000±ß(ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)
¾ì½ê¡§¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹ Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®
ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó¤è¤êÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥ï¥¤¥ó6¼ïÎà¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¾åµéUSDAÇ§Äê¥×¥é¥¤¥à¥Ó¡¼¥Õ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¤ÎÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÅÁÅý¿©ºà¤òÃæ¿´¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡§¾®ÎÓ ¹°·û»á
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó ¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ ¹°·û¡Ê¤³¤Ð¤ä¤· ¤Ò¤í¤Î¤ê¡Ë»á¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍèÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¹Ã½£¥Ö¥É¥¦¤«¤é´»µÌ·Ï¤Î¥¢¥í¥Þ¤ò´¶¤¸¤ë¥¥å¥ô¥§¤òÈ¯¸«¤·¡¢Ì¾ºî¡Ø¹Ã½£¤¤¤¤í¹á¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¿Æ¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§¹á¤Î¸¦µæ¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÏÐ»Ò¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏºÏÇÝ¤«¤é¾úÂ¤¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤òÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¾úÂ¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡¢¾®ÎÓ»á¼«¤é¤¬¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
ÅöÆü¤Ï¡¢Ë¢1¼ïÎà¡¢Çò2¼ïÎà¡¢ÀÖ2¼ïÎà¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¥ï¥¤¥ó1¼ïÎà¤Î·×6¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Ï¡¢1985Ç¯»º¤Î½é¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸°ÊÍè¡¢ÆüËÜºÇ¹â¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡ØµË¹¼¥ö¸¶¥á¥ë¥í¡¼ ¥·¥°¥Ê¥Á¥ã¡¼ 2019¡Ù¡£
½À¤é¤«¤Ê»À¤ò´¶¤¸¤¿¸å¡¢Ë¤«¤Ê²Ì¼Â´¶¤È½À¤é¤«¤¤¥¿¥ó¥Ë¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÄ¹¤¤Í¾±¤¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹Ã½£»Ô¾¡¾ÂÃÏ¶è¤Î¼«¼Ò´ÉÍýÈª¡Ø¾ë¤ÎÊ¿¥ô¥£¥ó¥ä¡¼¥É¡Ù¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¤¿¡Ø¾ë¤ÎÊ¿ ¥ª¥ë¥È¥¥¥¹ 2019¡Ù¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½¡¼¥ô¥£¥Ë¥è¥ó¡¢¥á¥ë¥í¡¼¡¢¥×¥Æ¥£¡¦¥ô¥§¥ë¥É¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿»ê¹â¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡ØÆüËÜ¤Î¤¢¤ï ¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥á¥½¥Ã¥É ¥È¥ê¥í¥¸¡¼ 2020¡Ù¤ä¡¢¥Á¥ê¤ÎÌ¾Ìç¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤È¶¨Æ¯¤·¤¿¡Ø¹Ã½£ ¥¢¥ß¥·¥¹ 2024¡Ù¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ØÅ«¿á¹Ã½£ ¥°¥ê¡¦¥É¡¦¥°¥ê 2023¡Ù¤Ï¡¢Ìî¥Ð¥é¤Î¤è¤¦¤Ê´ÅÈþ¤Ê¹á¤ê¤È¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Í¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢¹ÈÃã¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤Î¤«¤Ê½ÂÌ£¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥â¥â¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤Î¹á¤ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢½ÏÅÙ¤Î¹â¤¤ÃÙÅ¦¤ß²Ì¼Â¤òÎäÅàÇ»½Ì¤·¤Æ¾úÂ¤¤·¤¿¡ØÊæºä¹Ã½£ ESSENCE 2024¡Ù¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹
ÎÁÍý¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤¬³Æ¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í°Æ¤·¤¿¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ëUSDA¥×¥é¥¤¥à¥Õ¥£¥ì¥ß¥Ë¥ç¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ç¤¬¤·»³Ü¥¤È¿®½£Ì£Á¹ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢ÏÂ¤Î¿©ºà¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿°ì»®¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥³¡¼¥¹ÆâÍÆ¡Û
AMUSE¡§¥¹¥ß¥¤¥«¡¡ÀÖ¥¦¥Ë¡¡º«ÉÛ½Ð½Á¤Î»Ý¤ß´ó¤»¡¡¤¹¤À¤Á¤Î¹á¤ê
APPETIZER¡§¿®½£¥µ¡¼¥â¥ó¤Î»°¥¥å¥¤¡Ô¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ÎÚ§¤êÎ®¤·¡¡ÌîÂôºÚÄÒ¤±¤ÈËÜ»³°ª¤Î¥ì¥ê¥Ã¥·¥å¡Õ
PASTA¡§¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë¡¡¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡¡ÅâËÏ
AVANT ENTREE¡§¿®½£¼¯¡¡¥·¥ó¥¿¥Þ¤Î¥í¡¼¥¹¥È¡Ô²È¾úËÜÌ£îÎ¥Ý¥ï¥Ö¥é¡¼¥É¥½¡¼¥¹¡Õ
MAIN ENTREE¡§USDA¥×¥é¥¤¥à¥Õ¥£¥ì¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¡¥Ó¡¼¥Õ¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¡Ô¾Ç¤¬¤·»³Ü¥¤È¿®½£Ì£Á¹ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¡Õ
DESSERT¡§¥¯¥ì¡¼¥à¥À¥ó¥¸¥å¡Ô¿®½£¥ê¥ó¥´¤ÈÉ´²ÖÌª¡¡Êæºä¹Ã½£¤Î¥¸¥å¥ì¡Õ
¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹ Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®Å¹¡Ö¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó ¥á¡¼¥«¡¼¥º¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤È¶Ë¾å¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¶¥±é¡ª¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó ¥á¡¼¥«¡¼¥º¥Ç¥£¥Ê¡¼¡× appeared first on Dtimes.