¡ÖÏ¯Êó¡ª¡Ç26Ç¯ÅÙ¤«¤éÊÝ¸±ÎÁ¤¬²¼¤¬¤ë¿Í¤â¡×·ÐºÑ¤Î¥×¥í¡¦²®¸¶Çî»Ò¤µ¤ó¤¬²òÀâ
Ãæ¾®´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤Ê¤ÉÌó4ÀéËü¿Í¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¡ÖÁ´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ¡Ê¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡Ë¡×¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é²¼¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÁÈ¹ç°÷¤ÎµëÎÁ¤¬¾å¾º¤·¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¡¢¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¤ÎºâÀ¯¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2012Ç¯ÅÙ¤«¤éÊ¿¶Ñ10¡ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï0.1¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤¬¤Ã¤Æ9.9¡ó¤È¤Ê¤ëÌÏÍÍ¡£³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð34Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ú¤²¼¤²¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢½ÕÆ®¤Ç2Ç¯Ï¢Â³5¡óÂæ¤ÎÄÂ¾å¤²¤òÃ£À®¤·¡¢µëÎÁ¤Î³ÛÌÌ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª²Á¤Î±Æ¶Á¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï10¥«·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯12·î¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£²È·×Ä´ºº¤Ç2000Ç¯¤È2024Ç¯¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¼ý¤Ï633Ëü±ß¤«¤é697Ëü±ß¤ÈÌó1.1ÇÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÇ¯58Ëü±ß¤«¤é83Ëü±ß¤ÈÌó1.4ÇÜ¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯4·î¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ë¡£µëÎÁ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢Êë¤é¤·¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨°ú¤²¼¤²¤¬¡¢¤Û¤«¤Î·òÊÝÁÈ¹ç¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤È±ß¹â¤â¡¢²È·×¤Î¸·¤·¤µ¤ÏÂ³¤¯
2026Ç¯¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦Æ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ÎµÞÍî¤òËÉ¤°¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤¬Æþ¤ê¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤Ë¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤¬1¥ê¥Ã¥È¥ë159.7±ß¤È4Ç¯¤Ö¤ê¤Î150±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¸å¤ÈÆ±¿å½à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤â¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï150±ßÂæ¸åÈ¾¤¬Â³¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¡ÈÀ¸³è¤ÎÂ¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ÏÏ¯Êó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï±ß¹â¤Ç¤¹¡£Æü¶ä¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.75¡óÄøÅÙ¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë±ß¹â¤Ø¤È¿ä°Ü¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±ß¹â¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Í¢ÆþÉÊ¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÅ¹Æ¬¤Ë¤Ï±ß°Â¤Î¤³¤í¤Ë·ÀÌó¤·¤¿ºß¸Ë¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÃÍ²¼¤²¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
È¾ÌÌ¡¢±ß¹â¤Î°±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢2026Ç¯¤ÎµëÎÁ¤Ï¿¤ÓÇº¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²È·×¤Î¸·¤·¤µ¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â1¿ÍÅö¤¿¤ê2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤ÈÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå¤ÎÊä½õ¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Ê¤É¤Î¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¤ò2025Ç¯Ê¬¤«¤é160Ëü±ß¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë178Ëü±ß¤Þ¤Ç¾å¤²¤ë¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÌ±¤ÏÀ¸³è¤¬¾å¸þ¤¯¼Â´¶¤ò»ý¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÁªµó¡×¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤òÁá¤á¤Ë½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤ê»¥¤Ï¡Ö¿©ÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò2Ç¯´Ö¥¼¥í¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÁÍ§¤Ç¸µºâÌ³´±Î½¤ÎÊÒ»³¤µ¤Ä¤¤µ¤ó¤òºâÌ³Âç¿Ã¤Ë¤¹¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Êª²Á¹â¤ËÈèÊÀ¤¹¤ë¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ2Ç¯´Ö¡¢¿©ÉÊ¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡£²È·×¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ñÌ±¤Ë¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂç¾¡¡£¹â»Ô¿Íµ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ì¤Ä¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÆ°¤¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚPROFILE¡Û
¤ª¤®¤ï¤é¤Ò¤í¤³
²È·×¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø65ºÐ¤«¤é¤Ï¡¢¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤ò¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢³ùÅÄÕé»á¤È¤Î¶¦Ãø¡Ø¤ª¶â¤¬Ãù¤¿¤Þ¤ë·ò¹¯½¬´·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£