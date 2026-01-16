Âç¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÁ´6Åùµé¡ª¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡¡Vol.6¡×
¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡¡Vol.6¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
6Åùµé¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¯¤¸¤ÎºÇ¸å¤Î1Ëç¤ò°ú¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Ìã¤¨¤ë¡È¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¡É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¤Î¤¯¤¸¤Ç¤¹¡ù
¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡¡Vol.6¡×
²Á³Ê¡§1²ó 750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥í¡¼¥½¥ó¤Û¤«
¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÌä¹ç¤ï¤»¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢È¯Çä»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á´°Çä¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤«¤é¡¢¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡¡Vol.6¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¯¤¸¤Ï¡¢6Åùµé¤Ë²Ã¤¨¤¯¤¸¤ÎºÇ¸å¤Î1Ëç¤ò°ú¤¤¤¿Êý¤¬Ìã¤¨¤ë¡È¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¡É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¤Î¤¯¤¸¤Ç¤¹¡£
Vol.6¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¡×¡ÖLeo/need¡×¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥º¡ß¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¡×¤Î¾ÞÉÊ¤¬¥¢¥½¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ¤Ë¤Ï¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¤ÎÂç¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¿·µ¬°áÁõ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢´ò¤·¤¤2¸Ä¥»¥Ã¥È¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
A¾Þ¡¡¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¥¿¥ª¥ë¥±¥Ã¥È
¼ïÎà¡§Á´3¼ï
¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¡×¤ä¡ÖLeo/need¡×¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥º¡ß¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡¢A¾Þ¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡£
·ÈÂÓ¤ËÊØÍø¤Ê¼ýÇ¼¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥í¥´¤â¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
B¾Þ¡¡¤×¤Á¤Ì¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¼ïÎà¡§Á´14¼ï ¢¨¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó
B¾Þ¤Ë¤Ï¡¢°¦¤é¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¤×¤Á¤Ì¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡Ö25»þ¡¢¥Ê¥¤¥È¥³¡¼¥É¤Ç¡£¡×¤Î¥»¥«¥¤¤Ëµï¤ë¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤È¶¦¤Ë¡Ö¶À²»¥ê¥ó¡×¡Ö¶À²»¥ì¥ó¡×¡Ö½ä²»¥ë¥«¡×¡ÖMEIKO¡×¡ÖKAITO¡×¤Ê¤ÉÁ´14¼ïÎà¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«1¼ï¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
C¾Þ¡¡¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥Á
¼ïÎà¡§Á´3¼ï
Ãæ¿È¤¬³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿C¾Þ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥Á¡£
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
D¾Þ¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¼ïÎà¡§Á´14¼ï ¢¨¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó
D¾Þ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢Åù¿È¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÂæºÂÉÕ¤¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£
ÍÄÆëÀ÷¤ß¥Ð¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLeo/need¡×¤Î¡ÖÀ±Çµ°ì²Î¡×¤ä¡ÖÅ·ÇÏºé´õ¡×¡ÖË¾·îÊæÇÈ¡×¡ÖÆüÌî¿¹»ÖÊâ¡×¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ù
E¾Þ¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¼ïÎà¡§Á´14¼ï ¢¨¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó
E¾Þ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¤ª´é¥¢¥Ã¥×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥º¡ß¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¡×¤Î¡ÖÅ·ÇÏ»Ê¡×¡ÖË±¤¨¤à¡×¡ÖÁðÆåÇ«¡¹¡×¡Ö¿ÀÂåÎà¡×ÊÁ¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
F¾Þ¡¡´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È
¼ïÎà¡§Á´14¼ï ¢¨¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¢¡¼¥È¤ÈÌ¾Á°¥í¥´¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢F¾Þ¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¡¡ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
ºÇ¸å¤Î¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿Êý¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¡×
¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¤Ë¤Ï¡¢ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë¥é¥Ã¥¡¼¾Þ
¤¯¤¸·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥É¤«¤é±þÊç¤Ç¤¤ë¡Ö¥À¥Ö¥ë¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¡×
¥À¥Ö¥ë¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç10Ì¾¤ËB¾Þ¡Ö¤×¤Á¤Ì¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤ÎÁ´¼ï¥»¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥¬UFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç1²óÍ·¤Ù¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ù
¢¨150UP¤Þ¤Ç¤ÎUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹
¢¨UFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢UFO CATCHER¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Æ±»þÈ¯Çä¡§¥»¥¬ ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ê¥ó¥È¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯Vol.8¡×
²Á³Ê¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¡1Ëç300±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)0:00~ 2026Ç¯3·î16Æü(·î)23:59
¥µ¥¤¥º¡§LÈ½
¼ïÎà¡§Á´32¼ï
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ô¡¼µ¡ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ô¡¼µ¡ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¡È¥»¥¬ ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ê¥ó¥È¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯Vol.8¡×¡É¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£
´õË¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢³Æ¼è°·Å¹¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ô¡¼µ¡¤Ç½ÐÎÏ¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþÊýË¡¤ä¥×¥ê¥ó¥È°ìÍ÷¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¥×¥ê¥ó¥È¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¡×¡ÖLeo/need¡×¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥º¡ß¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¡×¤Î¾ÞÉÊ¤ò¥¢¥½¡¼¥È¤·¤¿¡¢¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¤Î¤¯¤¸¡£
¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡¡Vol.6¡×¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Ê¤É¤Ç2026Ç¯1·î16Æü¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¤Ç¤¹¡ù
