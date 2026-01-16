ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò²Ä»ë²½¡¦°éÀ®¡ª¥ê¡¼¥Õ¥é¥¹¡Ö¤ß¤é¤Ü¡×
»Ò¤É¤â¸þ¤±¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¥ê¡¼¥Õ¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏÂ¬Äê¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤é¤Ü¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤Î²Ä»ë²½¤È°éÀ®¤Î½ÅÍ×À¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥Õ¥é¥¹¡Ö¤ß¤é¤Ü¡×¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ
·ÇºÜ»æ¡§Ä«Æü¿·Ê¹¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡§2026Ç¯1·î11Æü¡¢Í¼´©¡§2026Ç¯1·î15Æü¡Ë
·ÇºÜ¥Æ¡¼¥Þ¡§»Ò¤É¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç¿Ê¤à¡ÖÇ½ÎÏ²Ä»ë²½¡×¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤ÈÃí°ÕÅÀ¤Ï¡©
´ë¶ÈÌ¾¡§¥ê¡¼¥Õ¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥ê¡¼¥Õ¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢45ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤òÅ¸³«¤·¡¢2022Ç¯¤«¤é¤¤¤ÁÁá¤¯ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ÎÂ¬Äê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÀè¶îÅª¤Ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Î½¬¤¤»ö»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÇ½ÎÏ¤Î²Ä»ë²½¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Æ±¼Ò¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ØÆ³¤È¡¢ÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤é¤Ü¡×¤Î³èÍÑ»öÎã¤¬¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏÂ¬Äê¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤é¤Ü¡×¤È¤Ï
¡Ö¤ß¤é¤Ü¡×¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Õ¥é¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¯¡¼¥ë¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤ÎÀìÌç²È¤È¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç´¶³ÐÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡Ê¼Ò²ñÀ¤ä¿Í´ÖÎÏ¡Ë¤Î¿ôÃÍ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î5¤Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤òÄêµÁ¤·¡¢Â¬Äê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°§»¢¡¦Îéµ·¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¶¨Ä´À¼«¸Ê´ÉÍýÎÏ²ÝÂê²ò·èÎÏ
Â¬Äê¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤òÃÎ¤ê¡¢¤è¤ê¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤ä»ØÆ³Êý¿Ë¤ÎºöÄê¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿ô»ú¤Î¤ß¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¤êÂ¾¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²ò¼á¤·¡¢´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«
¥ê¡¼¥Õ¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ë¶È¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊÆ¹ñNASDAQ»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾å¾ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ°éÀ®¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¤³¦¤Ø¤ÈÅ¸³«¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤â¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼¡À¤Âå¶µ°é¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÃÛ¤¯Ä©Àï¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥Õ¥é¥¹¡Ö¤ß¤é¤Ü¡×¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
