¥¹¥¶¥ó¥Ì¡Ö¡Ø¤ª¤«¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡¢£±£²ºÐÂ©»Ò¤Ø¤Î´êË¾ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Þ¤À¥Þ¥Þ¡£¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×Æî°¤ÁÉ¤Î²¹Àô¤Çº®ÍáÉ÷Ï¤¤âÂÎ¸³
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ì¤¬£±£µÆüÌë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ð£ï£é£î£ô£Í£á£ð¡Ü¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸Î¶¿¤Î·§ËÜ¡¢¶å½£ÃÏÊý¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡Ö¥¹¥¶¥ó¥Ì¤ª¤¹¤¹¤á·§ËÜ¿Æ»ÒÍ·¤Ó£Í£Á£Ð¡×¡Ö¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Î¶å½£¤ª¤¹¤¹¤á²¹Àô£Í£Á£Ð¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¡¢¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿²¹ÀôÃÏ¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÎ¹´Û¡Ö£Ë£Á£×£Á£Ã£È£É¡¡£Â£Á£Ó£Å¡½Î¶±ÉÁñ¡½¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ¸µ°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ï¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤·¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é£Õ£Ò£Ì¤ä½»½ê¤òÄ´¤ÙÄ¾¤·¤Æ½¤Àµ¤·¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ä¤Ò¤È¸À¥á¥â¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¸ø³«¡¦Èó¸ø³«¤âÁª¤Ù¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¡×¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â±þ¤¸¡¢£±£²ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¡Ø¥Þ¥Þ¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¡Ê¾®³Ø¡Ë£µÇ¯À¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤Í¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤½¤ó¤ÊÌóÂ«¤·¤¿¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤º¤Ã¤È¥Þ¥Þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢º£¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¡Ø¤ª¤«¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È´êË¾¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡Í§¿Í¤äÂ©»Ò¤È¤ÏÆî°¤ÁÉ¤Î²¹Àô¤Ç½é¤Îº®ÍáÉ÷Ï¤¤òÂÎ¸³¡£Ãå°á·Á¼°¤ÇÆþÍá¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ç¡¢Å¥¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·Á³¥Ñ¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö£Ð£ï£é£î£ô£Í£á£ð¡Ü¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®¡¦¸ø³«¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£