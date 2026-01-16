²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡ÖVery Berry¸ÄÅ¸ 2026¡×
³ô¼°²ñ¼ÒBACON¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë¤¦¤µ¤®¤ÎºîÉÊ¤ÈÊªÈÎ¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿¡Ö¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¤¦¤µ¤®¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼Very Berry»á¤ÎÃ±ÆÈ¸ÄÅ¸¡ÖVery Berry¸ÄÅ¸ 2026¡×¤¬¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ¾¸Å²°¤Ø¾åÎ¦¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡Á2·î23Æü(·î¡¦½Ë)
µÙ´ÛÆü¡§2·î16Æü(·î)¡Á2·î20Æü(¶â)
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á18:00
²ñ¾ì¡§TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA (°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¿·±É1-17-12)
Æþ¾ìÎÁ¡§600±ß(3ºÐ°Ê²¼¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ)
³ô¼°²ñ¼ÒBACON¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÖTODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼Very Berry»á¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±ÆÈ³«ºÅ¤È¤·¤Æ¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¸¶²è¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢ºî²ÈËÜ¿Í¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÁýÀß¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤âµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¡ÈÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¡É¤È¤·¤Æ¡¢Very Berry»á¤¬ÉÁ¤¯Í¥¤·¤¯²¹¤«¤¤À¤³¦´Ñ¤Ë¿¼¤¯¿»¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¸¶²è¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¡×¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¸¶²èºîÉÊ¤ò´Þ¤à150ÅÀ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¸¶²è20ÅÀ°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤ò¤¦¤µ¤®¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç°¦¤é¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ëÆ°²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢ÆÃÀß¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÊ»Àß¤µ¤ì¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºî²ÈÍè¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¸ÂÄêÆÃÅµ
²ñ´üÃæ¤Î2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Very Berry»áËÜ¿Í¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¥°¥Ã¥º¤ò2,200±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÃå½ç¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÇÛÉÛ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡ÊÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¿·ºî¡¦¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä
ÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢Ê£À½²è¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸¡×¤æ¤«¤ê¤Îºî²È¿Ø¡Ênao¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥³¥³¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤µ¤®¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ¾¸Å²°³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¸ÄÅ¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBACON¡ÖVery Berry¸ÄÅ¸ 2026¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
