ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¡»°Ã«¹¬´î»á¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¾Ð·â¡È°¸ý¡É¹ðÇò¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×ÁêÊý¡¦ÂçµÈ¡ÖËÍ¤ÏÍµÈ·¯¤Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡Ê55¡Ë¤¬16Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÓËÜ²È¤Î»°Ã«¹¬´î»á¡Ê64¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡È¤Ò¤È¸À¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¾¾»³¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬SNS¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö°¸ý¤Ê¤ó¤À¤±¤É¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¡×¤òÊç½¸¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ²Ú´Ý¤Ï¡Ö¤½¤ì¤³¤½»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤Ë¡¢¡È·¯¤ÏÌÜ¶Ì¤¬Âç¤²¤µ¤¹¤®¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤È¤Ç¤â¼è¤ì¤ë¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡È¤À¤«¤éËÍ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¡É¤È¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¤É¤Ã¤Á¤È¤â¼è¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦²Ú´Ý¤Ë¡¢¾¾»³¤Ï¡Ö¤½¤ì¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¦´¶¡£²Ú´Ý¤ÎÁêÊý¡¦ÂçµÈ¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÍµÈ¡Ê¹°¹Ô¡Ë·¯¤Ë¤¢¤ÀÌ¾¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¡É¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤ª¡©¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¼£¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£²óÉü¤Ï¤·¤Æ¤ë¤«¤éÀ¨¤¤¥×¥é¥¹¤Ê¤¢¤ÀÌ¾¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£