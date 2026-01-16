ÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÉÝ¤¤¡×¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡È¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¡É¤ÎÏ¢Â³¡¡¡ØDREAM STAGE¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ëK-POP¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Âç¿Í¤ÈÌ´¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤À¡£¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ®¸ù¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë³ëÆ£¤äÇÔËÌ¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í´Ö¤Î¡È¤à¤½Ð¤·¤Î¾ðÇ®¡É¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ÄÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤é
¡¡ÃæÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆK-POP¶È³¦¤Ç¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¸«È´¤¡¢·¿ÇË¤ê¤Ê¼êË¡¤Ç¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¡¢Ì´¤òÄü¤á¤¿¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£¤½¤ó¤Ê¸ãºÊ¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸¥°¥ë¡¼¥×¡¦NAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ºÆ¤Ó²»³Ú¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½¼¼Â¤·¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤«¤éÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÈºîÉÊ¤Î´Ö¤¬1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È²¿¤«¤·¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤È¤Î¶¦±é¤¬Â³¤¡¢ÉñÂæ¤Ç¤ÏÄé¿¿°ì¤È¤ÎÆó¿Í¼Çµï¤Ë¤âÄ©Àï¡£¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Îµ¤»ý¤Á¤â¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ç»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡NAZE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹Óºï¤ê¤Ç¡¢Í¾·×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¼«¿È¤Î¼ã¤¤º¢¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö²¶¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÀ³Ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡×¤È¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¡¢Ê¸²½¤Î°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸¤¦ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë²¿¤«¤òºî¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢À¤Âå¤ä¹ñ¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÊ²¤²Ð¤ò°Ï¤à´¶³Ð¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë°ìÂÎ´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼ºÇÔ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë»ÑÀª¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤À¤ï¤ê¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤±¤É¡¢²¶¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ë°¤¤º¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÉÝ¤¤¡£À®¸ù¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÀè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ëÃæÂ¼¤Ï¡¢¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤È¡¢ÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ò¤Í¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤¦¡£¼ç±é¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¡ÖËþÂ¤È¤«Ã£À®´¶¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î»Å»ö¤âËèÆü¤è¤¯¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÃÀÞ¤òÃÎ¤ëÂç¿Í¤ÈÌ´¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¸òº¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òÀ¸¤à¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
