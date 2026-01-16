¥·¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥Û¡¢15¼þÇ¯µÇ°¤ÎÍèÆü¸ø±é·èÄê¡Ö²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ò¤°ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥·¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥Û¤¬¡¢·ÝÇ½³èÆ°15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3·î27Æü¤ËÅìµþ¡¦I¡ÇM A SHOW¡Ê¥¢¥¤¥Þ¥·¥ç¥¦¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡ØSHIN WONHO 15th Anniversary LIVE 2026¡ÖONE¡×¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤¿¥·¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥Û
¡¡¥·¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥Û¤Ï¡¢¹â¿ÈÄ¹¤È¤½¤ÎÈþ¾¯Ç¯¤Ö¤ê¤ò·ó¤ÍÅº¤¨¤¿È´·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡¦CM¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¡¢Æü¡¦Ãæ¡¦´Ú¤Î¥¢¥¸¥¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCROSS¡¡GENE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢´Ú¹ñ¤äÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢KBS¥É¥é¥Þ¡ØBIG¡Á°¦¤Ï´ñÀ×¡Á¡Ù¡¢SBS¥É¥é¥Þ¡ØÀÄ¤¤³¤¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢´Ú¹ñ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¶¸±ê¥½¥Ê¥¿¡Ù¤Î¼ç±é¤Ë¤âÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥½¥í³èÆ°¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢FM yokohama¡¡E¡úK radio¡Ö²ÐÍËÆü¤Î¥·¥ó¥Ô¥Ê¥¤¥È¡×¤ÇÄ¹Ç¯DJ¤òÌ³¤á¡¢Î®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎLIVE¤Ï¡¢Á´¶Ê¤ò¥Ð¥ó¥ÉVer¤«¤ÄÀ¤³¦½é¸ø³«¤Î¿·¶Ê¤òÁ´ÈäÏª¡£Ãë¡¦Ìë¤Î2²ó¸ø±é¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ê¡¢°áÁõ¤ò´Þ¤á¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤âÊÑ¤¨¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢2¸ø±éÊ¬³Ú¤·¤á¤ë±é½Ð¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£15¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë²Ã¤¨¡¢²»³Ú³èÆ°¤Î¥ë¡¼¥Ä¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½é¸ø³«¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëËµ¤é¡¢¾¯Ç¯¤Ã¤Ý¤µ¤â³À´Ö¸«¤»¤ë²¦»ÒÍÍÉ÷¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤Ç¥·¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥Û¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥·¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥Û¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¡¢ËÍ¤Î·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3·î27Æü¡¦¶âÍËÆü¤ËÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤Ë¤¢¤ëI¡ÇM A SHOW¤È¤¤¤¦·à¾ì¤Ç¡¢¡ØSHIN WONHO 15th Anniversary LIVE 2026¡ÖONE¡×¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÊó¹ð¡£
¡¡¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖONE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¡¢²»³Ú¡¢Ãç´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ»þ´Ö¤¬¡È¤Ò¤È¤Ä¡É¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÊâ¤ß¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¼¡¤ÎÌ¤Íè¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Î¡Ö¸¶ÅÀ¡×¤È¡Ö½¸Ìó¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡ÖONE¡×¤Ç¤¹¡£15¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ò¤°ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØSHIN WONHO 15th Anniversary LIVE 2026 ¡ÖONE¡×¡Ù¸ø±é¾ðÊó
Æü»þ¡§3·î27Æü(¶â)
¡¦Ãë¸ø±é¡¡¸á¸å2»þ³«¾ì¡¿¸á¸å2»þ30Ê¬³«±é
¡¦Ìë¸ø±é¡¡¸á¸å6»þ³«¾ì¡¿¸á¸å6»þ30Ê¬³«±é
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦I¡ÇM A SHOW
