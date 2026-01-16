ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¡ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¹ðÇò¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤ä¤ó¡×¡¡ÁêÊý¡¦²Ú´Ý¶Ã¤¡ÖÁ°È±¿¤Ð¤·¤ÆÌÜ±£¤¹¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö²ÈÆÝ¤ß²ÚÂç¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖIRIS OUT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤¢¤Î¿Í¤¹¤´¤¤¤ä¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÁêÊý¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Ë¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡£Á°È±¿¤Ð¤·¤Æ¤É¤Ã¤Á¤«¤ÎÌÜ¤ò±£¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È´éÌÌÉé½ý¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçµÈ¤òÂç¥¤¥¸¥ê¡£ÂçµÈ¤Ï¡ÖÊÆÄÅ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£