¡¡¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤¬¡¢°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥Ð¾î¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÌ®¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÎä¤¿¤µ¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡ØCHANCE¡õCHANGE¡Ù#47¤¬ÊüÁ÷¡£MC¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¡¢ABEMA¡¦Âí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤·¤ó¤¤¤Á¤¬°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥Ð¾î¡¦¤ß¤ê¤ó¤µ¤ó
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±½é¤á¤Æ¤ÎÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥Ð¾î¤¿¤Á¤¬±ð¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤Ç¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£¥²¥¹¥È¤Î¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡Ö¤â¤·¡¢»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢º£²ó½éÅÐ¾ì¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥Ð¾î¡¦¤ß¤ê¤ó¡ÊÏ»ËÜÌÚ¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥»¥«¥ó¥É¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤È¤ß¤ê¤ó¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ß¤ê¤ó¤µ¤ó¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¤·¤«¤·ÌÜ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤à¤·¤í¹¥¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎä¤¿¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤ê¤ó¤ÎÁ°¿¦¤¬»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤³¤Ç¤·¤ó¤¤¤Á¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ê¤ó¤Ï¡ÖÅÜ¤é¤Ê¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¿Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¼íÌî¤¬¡Ö¡ÊR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÌÌÇò¤¤¤Ï³ÎÄê¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¤Ë¤ä¤Ë¤ä¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤ß¤ê¤ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÃúÇ«¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤è¤¦·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤·¤«±Ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£