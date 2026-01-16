¡Ö¶â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤â¤é¤¨¤½¤¦¡×50ËÜ¥º¥é¥ê¡Ö²«¶âÄ»µï¡×¤¬ÏÃÂê¡Ä°ËÆ¦¡¦ÅÚÈî¶â»³¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¡½Å¤µ250kgµðÂç¶â²ô¤ÏÅ¸¼¨½ªÎ»¤½¤Î¥ï¥±¤Ï¡È¶â¹âÆ¡É
ÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦»Ô¤Î¡ÖÅÚÈî¶â»³¡×¤¬¡¢2025Ç¯Ëö¤Ë¶â¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¹£Æ»Æâ¤Ë¤Ï¶âÇó¤ò»Ü¤·¤¿¹â¤µÌó2.4m¤Î¡Ö²«¶âÄ»µï¡×¤¬50ËÜÊÂ¤Ó¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢°ÊÁ°Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤ë½Å¤µ250kg¤ÎµðÂç¤Ê¶â²ô¤Ï¡¢¶â²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤êÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤¬¤«¤µ¤ß¡¢Å¸¼¨¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹£Æ»¤ËÏ¢¤Ê¤ë50ËÜ¡Ö²«¶âÄ»µï¡×¤¬ÏÃÂê
Ìµ¿ô¤ËÏ¢¤Ê¤ê¡¢¥¥é¥¥é¤È¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È²«¶â¤ÎÄ»µï¡É¡£
¤«¤Ä¤ÆËÜ½£ºÇÂç¤Î¶â¤Î»º½ÐÎÌ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦»Ô¤Î¡ÖÅÚÈî¶â»³¡×¤À¡£
¸½ºß¤Ï´Ñ¸÷»ÜÀß¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯Ëö¤Ë¡Ö¶â¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æþ¤ê¸ý¤òÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢ÀµÌÌ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡È²«¶â¤ÎÄ»µï¡É¤¬ÊÂ¤ó¤À¸÷·Ê¡£
¤È¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¡£
¹£Æ»Æâ¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¶âÇó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö²«¶âÄ»µï¡×¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¡¢¹â¤µÌó2m40cm¤Î¤Þ¤Ö¤·¤¤Ä»µï¤¬¡¢100m¤Î´Ö¤Ë50ËÜ¤âÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
ÅÚÈî¶â»³¡¦Ô¢Ê¬Êâ²ÝÄ¹¡§
ºòÇ¯¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢²Æ¤°¤é¤¤¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ»µï¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¶â¿§¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¿§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î³«±¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£
Ä»µï¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢³«±¿¤ä°ÂÁ´µ§´ê¤Î¿À¤È¤µ¤ì¤ëÂç»³µÀÂº¤¬ã«¤é¤ì¤¿¿À¼Ò¤â¤¢¤ê¡¢Áñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¡£
¶â¹âÆ¡È61²¯±ß¡É¤ÎµðÂç¶â²ô¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤«¤µ¤ßÅ¸¼¨½ªÎ»
Ë¬¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤Ï°ì¤Ä¤À¡£
»²ÇÒµÒ¡§
º£Ç¯¡¢¤ª¶âÁý¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
»²ÇÒµÒ¡§
¶â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£Êõ¤¯¤¸¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¶â¤Î²Á³Ê¤Ï14Æü¤ËºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¹ñÆâ²Á³Ê¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤ÎÅ¹Æ¬¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢1g¤¢¤¿¤ê2Ëü6000±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
ÅÚÈî¶â»³¤Ç¤Ï°ÊÁ°¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½Å¤µ250kg¤ÎµðÂç¤Ê¶â²ô¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Á³Ê¤Ï¹ØÆþ»þ¤Î4²¯±ß¤«¤é61²¯±ß¤Ë¤Þ¤Ç¹âÆ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á·ÙÈ÷Èñ¤äÊÝ¸±ÎÁ¤¬¤«¤µ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯7·î¤ËÅ¸¼¨¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
»ÜÀß¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ¾Êª¡Öº½¶âºÎ¤êÂÎ¸³¡×¤â¶â¤Î¹âÆ¤Ç¸¶²Á¤¬¤«¤µ¤à¾õ¶·¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¶â¤È¶ä¤òÃµ¤¹¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥¹¡×¤ä¡¢Ìó20¼ïÎà¤ÎÊõÀÐ¤òÃµ¤¹¡ÖÊõÀÐºÎ¤ê¥³¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£
ÅÚÈî¶â»³¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¶â¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
