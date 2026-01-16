¶ÌÀîÅ°»á¡¡Î©Ì±¡¢¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®ÍýÍ³¤Ï¡Ö2¤Ä¤Î´íµ¡´¶¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡¢¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ëÊª²Á¹â¡×¤È¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬16Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×Î¾ÂåÉ½¤¬15Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡2·î8ÆüÅê³«É¼¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿½°±¡Áª¤ò¤Ë¤é¤ßÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢ÊÝ¼é¿§¤ò¶¯¤á¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÈÂÐ¹³¤¹¤ëÁÀ¤¤¡£¸øÌÀ¤ÏÁ´¾®Áªµó¶è¤«¤éÅ±Âà¡£¾®Áªµó¶è¤ÎÎ©Ì±½Ð¿È¸õÊä¤Î¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¶¦Æ®¤¹¤ë¡£¸øÌÀ½Ð¿È¸õÊä¤ÏÈæÎãÂåÉ½Ì¾Êí¤Ç½ç°Ì¤ò¾å°Ì¤ËÍ¥¶ø¤¹¤ë¡£¿·ÅÞ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤ç¤¦16Æü¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖºòÆü¤âÎ©·û¤ÎµÄ°÷¤È¤«¸øÌÀ¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤«¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¼èºà¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´íµ¡´¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤¼1¤Ä¤ÎÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬Áªµó¤Ç°µ¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î2¤Ä¤ÎÅÞ¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤âÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÊªÀ¨¤¤É¼¤ò¼è¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î´íµ¡´¶¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö1¤Ä¤ÏÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ç¤¹¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤¬°µ¾¡¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¡£¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë»Ô¾ì¤«¤é¤Ï¡¢·Ù¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬°µ¾¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢±ß°Â¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¡£¤½¤ì¤«¤éÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¼¡¤Î±ß°Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç±ß°Â¤ÏÊª²Á¹â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬1¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦1¤Ä¤Î´íµ¡´¶¤ÏÂæÏÑÍ»ö¡£ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ï¤Ï¤·¤´¤ò³°¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤¬º£¡¢Ãæ¹ñ¤òÅ¨¤ÀÅ¨¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¤Ï¤·¤´¤ò³°¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤à¤·¤íÆüËÜ¤À¤±¤¬Å¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·ÐºÑÀ©ºÛ¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¢¤ë¤Î¤Ã¤Æ´íµ¡´¶»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÆ¹ñ¤¬½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¼«±ÒÂâ¤Ï½Ð¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê´íµ¡´¶¤¹¤é¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¹ñ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë·üÇ°¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£