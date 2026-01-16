Àõ°æÆ²´ô¡Ö°å¼Ô¤Ë¤Ï¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×Ç¾·ì´É¼À´µ¤«¤éÂÔË¾¤Î¡È¸½¾ìÉüµ¢¡É»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤â°ÕÍßËþ¡¹ Áª¼ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡Á¡×¡Öµã¤¯¤¾²¶¤Ï¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î15Æü¤Î³«ºÅ¤Ç¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Àõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬»î¹ç²ñ¾ì¤òË¬¤ì¡¢Áª¼ê¡¦´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£Àõ°æ¤ÏºòÇ¯12·î4Æü¤Î»î¹ç½ªÎ»¸å¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢Ç¾·ì´É¼À´µ¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¡£°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ²÷Éü¡¢Âà±¡¤·¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉÈ¯³Ð¤«¤é½é¤á¤ÆM¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¼Â¶·¡¦ÆüµÈÃ¤ºÈ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î¼èºà¤Ë¡Ö°å¼Ô¤Ë¤Ï¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢»î¹ç¤Ø¤ÎÁá´üÉüµ¢¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹µ¼¼¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÀõ°æÆ²´ô
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¶Ã£¤Î¥¿¥«¥¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì°¦¤µ¤ì¤ëÀõ°æ¤¬¡¢µÞ¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯12·î¡£¤½¤Î¸å¡¢Ç¾·ì´É¼À´µ¤Ë¤è¤ê¶ÛµÞÆþ±¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áª¼ê¡¦´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¡¢¤Þ¤¿·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬SNS¾å¤ÇÁê¼¡¤¤¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢½çÄ´¤Ê²÷Éü¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¡¹¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Àõ°æ¤Î¾õÂÖ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼«¿È¤âX¤Ç¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£14Æü¤ËÂà±¡Êó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤Î15Æü¤Ë¤ÏÁáÂ®¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤é¤¬ÂÔ¤Ä»î¹ç²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¹µ¼¼¤ÇÆüµÈ¤«¤é¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿Àõ°æ¤Ï¡Ö°å¼Ô¤Ë¤Ï¤¹¤°Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì±þ¡¢¤¹¤°Ìá¤ì¤ë¤±¤É¡¢1.5¥«·îËã¿ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥Í¥Ã¥ÈËã¿ý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡×¤È¡¢Ëã¿ý¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÀï´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Àõ°æ¤¬ÉÔºß¤Î´Ö¡¢³ý¿¹Áá¹á¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤äÂé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬ÉÔ¿¶¤Ë¡£¡ÖÌµÍý¤¹¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï³ý¿¹¤µ¤ó¤äÂé¸ï¤µ¤ó¤¬Éé¤±¤¿»þ¤Ë¡ØÆ²´ô¡¢Áá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¡Ê¸ÀÍÕ¡Ë¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¹µ¼¼¤ÇÂÐÌÌ¤·¤¿Âé¸ï¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëã¿ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÄ´»Ò°¤¤¤ó¤Ç¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤Þ¤¿¸É·³Ê³Æ®¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤éÁá¤¯Æ¯¤±¡ª¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë3¿Í¤Ç²ó¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÀïÀþÉüµ¢¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¸µµ¤¤ÊÀõ°æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¡ÖÉü³è¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡Á¡×¡Öµã¤¯¤¾²¶¤Ï¡×¡ÖÂà±¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë