CUTIE STREET¡¢3·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö2Days³«ºÅ·èÄê
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¤¬¡¢3·î28Æü¡¢29Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ë¤Æ½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØCUTIE STREET Live in Korea 2026¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛCUTIE STREET¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×MV
¡¡1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤¬TikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô70²¯²ó¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÁíºÆÀ¸¿ô2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ØÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿CUTIE STREET¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØWONDERLIVET 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢Â¿¤¯¤Î¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍâÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÃêÁª¤Ç300Ì¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Vlog¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹Æ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é³«ºÅ¤ò´õË¾¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØCUTIE STREET Live in Korea 2026¡Ù¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎYES24 WANDERLOCH HALL¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢22Æü¸á¸å8»þ¤è¤êWeverse KAWAII LAB. GLOBAL MEMBERSHIP²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¸½ÃÏ¥Û¥Æ¥ë¡¦¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤¬JTB¤«¤éÃêÁªÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
