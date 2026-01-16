J1¥ê¡¼¥°½é»²Àï¤Î¿å¸Í¤Ï°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ë¤è¤ë¡È¸ÄÊÌ²½¡É¤òÉð´ï¤ËÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤»¤ë¤«
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï2026Ç¯¡¢J¥ê¡¼¥°²ÃÆþ¤«¤é27Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤ÆJ1¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÁ°ÅÄÂçÁ³¡¢¾®Àî¹Ò´ð¤é¹¥Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¡Ö°éÀ®¤Î¿å¸Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡ÖJ2¤Î¾Â¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¤Î¤«¡£2021Ç¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼Í´´ð¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ëµó¤²¤ë¤Î¤Ï¡È¸ÄÊÌ²½¡É¤À¡£¸½¾ì¤ÎºÇ¤â¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¤Ë¡È¸ÄÊÌ²½¡É¤ÎÃæ¿È¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤ê¤ËJ¥ê¡¼¥°Á´¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤¬½¸¤Þ¤ë¸¦½¤²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢J1¡¢J2¡¢J3³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ2¤òÀ©¤·¤¿¿å¸Í¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿ÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢Í×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸ÄÊÌ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤ä¿çÌ²¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤ÎÁª¼ê¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥±¥¬¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¹¥±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤È¤Ï¡¢Â¾¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤ËÀè¶î¤±¤Æ¿å¸Í¤¬2020Ç¯¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¡¼¥Þ¥¤¥ó¡ÊÄ¹Ê÷À¿¼ÒÄ¹¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö°äÅÁ»ÒÊ¬ÀÏ±ÉÍÜ¥×¥í¥°¥é¥à¡Á¥æ¥¢¥×¥í¡Á¡×¤Î¤³¤È¡£Áª¼ê¤«¤éÂÃ±Õ¤òºÎ¼è¤·¤Æ°äÅÁ»ÒÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢°äÅÁÅªÂÎ¼Á¤Î¾ðÊó¤òÁª¼ê¸Ä¡¹¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£¤½¤Î¾ðÊó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾õÂÖ¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿©»ö¡¦±ÉÍÜ¤Î¼è¤êÊý¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é·ì±Õ¸¡ºº¥Ç¡¼¥¿¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Ç¡¼¥¿¡¢Äê´üÅª¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØÌÜÅª¡ßº£¡ßÀèÅ·ÂÎ¼Á¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¿©½¬´·¡¢À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¦½¤²ñ¤ÎÈ¯É½¸å¤Ë¤Ï¡¢J1¤ò´Þ¤á¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡Ö¤É¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤«?¡¡¤¼¤Ò¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢¡Ö°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ç¤É¤ó¤Ê¹àÌÜ¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò¿ô»ú¤ÇÉ½¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢ÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î´¶¤¸Êý¡¢°Õ¼±Åª¤Ê¤È¤³¤í¤Î²þ³×¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ÚÆù¤¬¡Ê½ÖÈ¯Åª¤ÊÆ°ºî¤ÇÂç¤¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¬¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¡ËÂ®¶ÚÀ¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ê¼ý½ÌÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¤È¿ÌÌ¡¢ÈèÏ«¤·¤Ë¤¯¤¯»ýµ×ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¡ËÃÙ¶ÚÀ¤Ê¤Î¤«¤Î¥¿¥¤¥×¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»ÅÊý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÙ¶ÚÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¼Â¤ÏÂ®¶ÚÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÚÆù¤òÂ®¤¯Æ°¤«¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¼Â¤ÏÂ®¶ÚÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢»é¼Á¤äÅü¼Á¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤ÆÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤«¡¢µÕ¤ËÂå¼Õ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤«¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ä±ÉÍÜ¤ÎºÎ¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù²á¤®¤ë¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤é¡¢Ä«¿©¤òÈ´¤¤¬¤Á¤ÊÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·Åü¼Á¤òºÎ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÈèÏ«¤ÎÎ¯¤Þ¤êÊý¤Ç¤Ï¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ä¸÷¤Î´¶¤¸Êý¡£Ìë¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¿¨¤ëºÝ¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î´ã¶À¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÆþÌ²¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤È¤«¡Ä¡Ä¡£°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤à¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê°Õ¼±Åª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤éÁª¼ê¸Ä¡¹¤Î°äÅÁÅªÂÎ¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Üºö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¿å¸Í¤ò¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡È¸ÄÊÌ²½¡É¤ÎÀµÂÎ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡È¸ÄÊÌ²½¡É¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»ØÆ³¤¹¤ëÂ¦¤â¡È¸ÄÊÌ²½¡É¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¹¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ï¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤¿ÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¤Ï¤³¤¦ÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤È¤³¤í¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤è¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¾è¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áª¼ê¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢²æ¡¹¤â¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤è¤ê¸ÄÊÌ²½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¡Ê°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¡Ë¤«¤Ê¤ê³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Áª¼ê¤ÎÈ¿±þ¤â¾å¡¹¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¶¯À©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇ¤°Õ¡×¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á´°÷¤¬ÂÃ±Õ¤ÎºÎ¼è¤Ë±þ¤¸¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¢¼Á¤ò¤è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ²½¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¡Ö¸½Âå¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ÎÈæ½Å¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤è¤ê¸úÎ¨¤è¤¯¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¡¼¥Þ¥¤¥ó¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤É¤¦J1¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡£ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2026Ç¯¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡È¸ÄÊÌ²½¡É¤òÉð´ï¤Ë¡¢Áª¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢»ñ¶âÎÏ¤Ë¾¡¤ëJ1¤Î¾ïÏ¢¥Á¡¼¥à¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¡£¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¿å¸ÍÀûÉ÷¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡¢¡È¸ÄÊÌ²½¡É¤Ï¤â¤Ã¤ÈµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿å¸Í¤Î¡È¸ÄÊÌ²½¡É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¡¼¥Þ¥¤¥ó¤ÎÄ¹Ê÷¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿²æ¡¹¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¸¡ÂÎ¤òºÎ¼è¤·¤ÆÊÖÁ÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸¡ºº¤·¡¢ÀìÌç²È¤ÎÊ¸¸¥¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î°äÅÁÅªÂÎ¼Á¤¬¶ÚÆù¡¢¹ü¡¢ÂÎ»éËÃ¡¢ÈèÏ«¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¥±¥¬¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤«¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î°úÂà»þ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬26ºÐ¤ÈÊ¹¤¡¢¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯Îð¤ò²æ¡¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç2ºÐ¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥·¥§¥¢¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢¥á¥¤¥ó¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°éÀ®Ç¯Âå¤Ç¤¹¡£À®Ä¹´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥¬¤ò¤»¤º¡¢Ä¹¤¯¶¥µ»¤ò³Ú¤·¤á¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤¬°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áËÌÀî¿®¹Ô
¡¡¸¦½¤²ñ¤ÎÈ¯É½¸å¤Ë¤Ï¡¢J1¤ò´Þ¤á¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡Ö¤É¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤«?¡¡¤¼¤Ò¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢¡Ö°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ç¤É¤ó¤Ê¹àÌÜ¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò¿ô»ú¤ÇÉ½¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢ÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î´¶¤¸Êý¡¢°Õ¼±Åª¤Ê¤È¤³¤í¤Î²þ³×¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ÚÆù¤¬¡Ê½ÖÈ¯Åª¤ÊÆ°ºî¤ÇÂç¤¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¬¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¡ËÂ®¶ÚÀ¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ê¼ý½ÌÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¤È¿ÌÌ¡¢ÈèÏ«¤·¤Ë¤¯¤¯»ýµ×ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¡ËÃÙ¶ÚÀ¤Ê¤Î¤«¤Î¥¿¥¤¥×¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»ÅÊý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÙ¶ÚÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¼Â¤ÏÂ®¶ÚÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÚÆù¤òÂ®¤¯Æ°¤«¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¼Â¤ÏÂ®¶ÚÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢»é¼Á¤äÅü¼Á¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤ÆÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤«¡¢µÕ¤ËÂå¼Õ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤«¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ä±ÉÍÜ¤ÎºÎ¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù²á¤®¤ë¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤é¡¢Ä«¿©¤òÈ´¤¤¬¤Á¤ÊÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·Åü¼Á¤òºÎ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÈèÏ«¤ÎÎ¯¤Þ¤êÊý¤Ç¤Ï¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ä¸÷¤Î´¶¤¸Êý¡£Ìë¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¿¨¤ëºÝ¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î´ã¶À¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÆþÌ²¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤È¤«¡Ä¡Ä¡£°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤à¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê°Õ¼±Åª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¸ÄÊÌ²½¡É¤Î½ÅÍ×À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤ì¤éÁª¼ê¸Ä¡¹¤Î°äÅÁÅªÂÎ¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Üºö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¿å¸Í¤ò¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡È¸ÄÊÌ²½¡É¤ÎÀµÂÎ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡È¸ÄÊÌ²½¡É¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»ØÆ³¤¹¤ëÂ¦¤â¡È¸ÄÊÌ²½¡É¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¹¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ï¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤¿ÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¤Ï¤³¤¦ÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤È¤³¤í¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤è¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¾è¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áª¼ê¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢²æ¡¹¤â¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤è¤ê¸ÄÊÌ²½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¡Ê°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¡Ë¤«¤Ê¤ê³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Áª¼ê¤ÎÈ¿±þ¤â¾å¡¹¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¶¯À©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇ¤°Õ¡×¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á´°÷¤¬ÂÃ±Õ¤ÎºÎ¼è¤Ë±þ¤¸¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¢¼Á¤ò¤è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ²½¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¡Ö¸½Âå¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ÎÈæ½Å¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤è¤ê¸úÎ¨¤è¤¯¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¡¼¥Þ¥¤¥ó¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤É¤¦J1¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡£ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2026Ç¯¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿å¸Í¤Î¡È¸ÄÊÌ²½¡É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¡¼¥Þ¥¤¥ó¤ÎÄ¹Ê÷¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿²æ¡¹¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¸¡ÂÎ¤òºÎ¼è¤·¤ÆÊÖÁ÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸¡ºº¤·¡¢ÀìÌç²È¤ÎÊ¸¸¥¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î°äÅÁÅªÂÎ¼Á¤¬¶ÚÆù¡¢¹ü¡¢ÂÎ»éËÃ¡¢ÈèÏ«¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¥±¥¬¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤«¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î°úÂà»þ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬26ºÐ¤ÈÊ¹¤¡¢¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯Îð¤ò²æ¡¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç2ºÐ¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥·¥§¥¢¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢¥á¥¤¥ó¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°éÀ®Ç¯Âå¤Ç¤¹¡£À®Ä¹´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥¬¤ò¤»¤º¡¢Ä¹¤¯¶¥µ»¤ò³Ú¤·¤á¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤¬°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤òÏÃ¤·¤¿¡£
