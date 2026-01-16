Wikipedia 25¼þÇ¯¡¢À¸À®AI»þÂå¤Î´ðÈ×¤Ë - ¾¦ÍÑ¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¤Ç¼çÍ×¥Æ¥Ã¥¯5¼Ò¤ÈÄó·È
À¤³¦ºÇÂç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉ´²Ê»öÅµ¡ÖWikipedia¡×¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£»ÍÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¿ÍÎà¤ÎÃÎ¤Î½¸ÀÑÃÏ¡×¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤¤¤ÞÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Wikipedia¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡ÖWikimedia Foundation¡×¤Ï1·î15Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¡¢25¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Amazon¡¢Meta¡¢Microsoft¡¢Mistral AI¡¢Perplexity¤Î5¼Ò¤¬¡¢Wikipedia¤Î¾¦ÍÑ¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWikimedia Enterprise¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Google¤äEcosia¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸À®AIÊ¬Ìî¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼çÍ×´ë¶È¤¬¿·¤¿¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿·Á¤Ç¤¢¤ë¡£µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤¹¤ëÀ¸À®AI»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Wikipedia¤¬¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£
À¸À®AI¤ò³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¹âÂ®¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤Æ¼èÆÀ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£Wikimedia Enterprise¤Ï¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤äÀ¸À®AI¤Ê¤É¡¢Wikipedia¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂçµ¬ÌÏ¤ËºÆÍøÍÑ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¾¦ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¼ïÎà¤ÎÀìÍÑAPI¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇ¿·¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£
¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉAPI¡§ÆÃÄê¤Îµ»ö¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤òÂ¨ºÂ¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈAPI¡§Á´¸À¸ì¤ÎÁ´µ»ö¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤ÇÄó¶¡¡£1»þ´Ö¤´¤È¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àAPI¡§À¤³¦Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÔ½¸ÆâÍÆ¤ò¡¢¤Û¤Ü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
Wikimedia Foundation¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿AIÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Wikipedia¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£AI¥â¥Ç¥ë¤Î³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í´Ö¤¬¼¹É®¤·¡¢¸·³Ê¤Ê¥ë¡¼¥ë¤È¹ç°Õ·ÁÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Wikipedia¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Wikipedia¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¡ÖÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉ´²Ê»öÅµ¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¸À®AI»þÂå¤Î¾ðÊó´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤âºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÃÎ¼±¥½¡¼¥¹¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¼è¤ê¹þ¤à»ÅÁÈ¤ß¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢ºâÃÄÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»ñ¶â¡¢µ»½Ñ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò´Þ¤à»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î³ÎÊÝ¤¬°ú¤Â³¤²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£Wikimedia Enterprise¤òÄÌ¤¸¤¿¾¦ÍÑÍøÍÑ¤ÎÀ°È÷¤È¡¢¿Í´ÖÃæ¿´¤ÎAI¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÃì¤È¤Ê¤ë¡£
