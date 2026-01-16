¡È¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¡É1°Ì¤ÎTBSÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿ÍÀ¸¤Ë¡×¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤¬ºÇÂç¤ÎÅ¾µ¡¤Ë
¡ü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï? NHK¤«¤éTBS¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤â¿¶¤êÊÖ¤ë
¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×(¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù)¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿TBS¤ÎÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£2020Ç¯10·î¤ËNHK¤«¤éTBS¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢B'z²Î¾§¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Éý¹¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤ëÆîÇÈ¥¢¥Ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
TBS¤ÎÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¡»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
ÆîÇÈ¥¢¥Ê¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìîµå¤Î¶¯¹ë¡¦Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµ×²æ»³¹â¹»¤ÇÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éËèÆü¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌîµåÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢½ª¤ï¤ë¤È¥é¥¸¥ª¤ò¤Ä¤±¤Æ¤È¤¤¤¦À¸³è¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢Éô³è¸å¤ËÌë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤òËèÆü¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹Ã»Ò±à¤äÏ»Âç³ØÌîµå¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾å½ÅÁï¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¼Â¶·¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
Âç³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤ê¡¢ÌîµåÃæ·Ñ¤¬¾ï¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»î¸³¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ìîµå¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Àè¤Ç¡¢µ¼Ô¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏÌÌÀÜ¤Î»þ´ü¤¬Â¾¤Î¿¦¼ï¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÌîµåÃæ·Ñ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¾Ê¬ËÜµ¤¡¢È¾Ê¬ÌÌÀÜÎý½¬¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£±¿¤è¤¯TBS¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¼Â¶·¤·¤¿¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÌÌÀÜ¤Î°ì¤Ä¼êÁ°¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤È»×¤¦¤È¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¡¢²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤½¤¦¤È·è¤á¡¢Ì±Êü¥¡¼¶É¤Î»î¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢2012Ç¯NHK¤ËÆþ¶É¡£²¬»³¡¢ÂçÊ¬¡¢¹Åç¤ÎÊüÁ÷¶É¤ËÉëÇ¤¤·¡¢¥×¥íÌîµå¤ä¹Ã»Ò±à¤Î¼Â¶·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤ËTBSÅ¾¿¦¤È¤¤¤¦Å¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Åö»þ¤ÏNHK¤Ç´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥íÌîµå¼Â¶·¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö»Å»öÌÌ¤Ï¡¢Á´¤¯ÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤ËÂç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¡¢¡ÖÉëÇ¤¤·¤¿ÅÚÃÏ¤Ï¡¢¤É¤³¤â³Ú¤·¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄêÇ¯¤Þ¤ÇÅ¾¶Ð¤·Â³¤±¤ëÆ¯¤Êý¤Ï¡¢À¸³èÌÌ¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ì±ÊüÃÏÊý¶É¤Î¸åÇÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤éTBS¤ÎÃæÅÓºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÆþ¼Ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÌîµåÃæ·Ñ¤ÎºÇ¹âÊö¤Ç¤â¤¢¤ëWBC¤Î¼Â¶·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥×¥íÌîµå¤ÎDeNAÀï¤ÏÁ´»î¹ç¤ÎÃæ·Ñ¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£TBS¤ÎÊý¤¬¡¢¥×¥íÌîµå¤ò¼Â¶·¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦Î¦¾å¤äÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤È¤¤¤¦À¤³¦Âç²ñ¤ÎÃæ·Ñ¤â¤¢¤ë¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ì¤ÐTBS¤Ç¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£À¸³èÌÌ¤â°ÂÄê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ï¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£NHK¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤äÀèÇÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²¸¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¡¢Ä©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ü¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡× TBSÆþ¼Ò¸å¤ÎÏÇ¤¤¤ä³ëÆ£¤âÌÀ¤«¤¹
TBSÆþ¼Ò¸å¡¢2023Ç¯¤ËÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿WBC¤Î¼Â¶·¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤êÁá¤¯¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢TBSÆþ¼Ò¤«¤é5Ç¯¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÛÄê³°¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢WBC¤Î¼Â¶·¤Ë¤¹¤°´Ø¤ï¤ì¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼Â¶·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¡¢ºÎÍÑ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·ÀìÌçÉôÌç¤È¤¤¤¦Êç½¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤ä¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£5Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤¬Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í(¾Ð)¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆTBS¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤¿¤á¡¢Åö½é¤ÏÏÇ¤¤¤ä³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆþ¼Ò¤·¤Æ¿ô¤«·î¸å¡¢¡ØÇú¾Ð!¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î±é½ÐÃ´Åö¤«¤é¡¢ÂØ¤¨²Î¤òÈÖÁÈ¤Ç²Î¤ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤·¤¿¤·¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤µ¤ó¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤Î·Ý¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸ÉñÂæ¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ºÎé¤À¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æþ¼ÒÅö»þ¤Ï¡¢»Å»ö¤òÃÇ¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î»Å»ö¤ò¼õ¤±¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥×¥í¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢½ÐÍè¤ë¸Â¤êËÜµ¤¤Ç½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢±é½ÐÃ´Åö¤È¤â¡Ø¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤Ê¤ÉÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹©É×¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±é½ÐÃ´Åö¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù¤ä¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤Ê¤É¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¼Â¶·¤Ê¤É¤Ç¡¢º£¤Ç¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÃÇ¤é¤º¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤Ê¤·¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼èºàÀè¤Ç¤â¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢MC¤ÎÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¤ä½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¤¤Ä¤â½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤³¤È¤ò¤³¤ì¤À¤±¹Í¤¨¡¢±é½Ð¤·¡¢µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢´Ø¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È! ¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¤â3Ç¯Ï¢Â³¤ÇB'z¤Î¶Ê¤ò²Î¾§¤·¡¢ËèÇ¯²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È! ¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ê¤¬¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¼ñÌ£¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âå¡¹ÌÚÂÎ°é´Û¤Î1Ëü¿Í¤ÎÁ°¤ÇÀ¸¥Ð¥ó¥É¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä(¾Ð)¡×
¡ü2025Ç¯¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ë¤¤¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¡È¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¡É1°Ì¤Ç·è°Õ¿·¤¿
2025Ç¯¤¬¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ë¤¤¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£ËÜÅö¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤òÆ±¤¸Ç¯¤Ë¼Â¶·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ò¼Â¶·¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ò¼Â¶·½ÐÍè¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇTBS¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¨¤¿¤¯¤é¤¤¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÏÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤ä¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤Î¶âÍËÆü¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÆüÈæ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«Ê¬¤âMC¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤Ïµ¢¤ë¾ì½ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¼´¤ò¥Ö¥é¤µ¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ë·îÍËÆü¤Î¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼Ã´Åö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¤«¤é·Ã¤µ¤ó¤äÈ¬Âå¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤»þ¤Ë¤Ï1¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç40Ê¬°Ê¾å¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤¤¤ä¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±°ì¤Ä¤Î»öÊÁ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
ÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤¬¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¡¢12·î12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¤³¤Î1°Ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï³Ú¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑ¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼«³Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤ËËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¼ÂÎÏ¤ÈÇ§ÃÎ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÆîÇÈ²í½Ó
1988Ç¯5·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Î©¶µÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¡£2012Ç¯¤ËNHKÆþ¶É¡£2020Ç¯10·î¤ËTBS¤ËÅ¾¿¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¡ØSASUKE¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£B'z¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤ÎB'zÇ®¾§¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×(¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù)¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×(¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù)¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿TBS¤ÎÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£2020Ç¯10·î¤ËNHK¤«¤éTBS¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢B'z²Î¾§¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Éý¹¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤ëÆîÇÈ¥¢¥Ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ÆîÇÈ¥¢¥Ê¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìîµå¤Î¶¯¹ë¡¦Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµ×²æ»³¹â¹»¤ÇÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éËèÆü¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌîµåÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢½ª¤ï¤ë¤È¥é¥¸¥ª¤ò¤Ä¤±¤Æ¤È¤¤¤¦À¸³è¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢Éô³è¸å¤ËÌë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤òËèÆü¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹Ã»Ò±à¤äÏ»Âç³ØÌîµå¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾å½ÅÁï¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¼Â¶·¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
Âç³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤ê¡¢ÌîµåÃæ·Ñ¤¬¾ï¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»î¸³¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ìîµå¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Àè¤Ç¡¢µ¼Ô¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏÌÌÀÜ¤Î»þ´ü¤¬Â¾¤Î¿¦¼ï¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÌîµåÃæ·Ñ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¾Ê¬ËÜµ¤¡¢È¾Ê¬ÌÌÀÜÎý½¬¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£±¿¤è¤¯TBS¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¼Â¶·¤·¤¿¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÌÌÀÜ¤Î°ì¤Ä¼êÁ°¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤È»×¤¦¤È¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¡¢²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤½¤¦¤È·è¤á¡¢Ì±Êü¥¡¼¶É¤Î»î¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢2012Ç¯NHK¤ËÆþ¶É¡£²¬»³¡¢ÂçÊ¬¡¢¹Åç¤ÎÊüÁ÷¶É¤ËÉëÇ¤¤·¡¢¥×¥íÌîµå¤ä¹Ã»Ò±à¤Î¼Â¶·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤ËTBSÅ¾¿¦¤È¤¤¤¦Å¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Åö»þ¤ÏNHK¤Ç´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥íÌîµå¼Â¶·¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö»Å»öÌÌ¤Ï¡¢Á´¤¯ÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤ËÂç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¡¢¡ÖÉëÇ¤¤·¤¿ÅÚÃÏ¤Ï¡¢¤É¤³¤â³Ú¤·¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄêÇ¯¤Þ¤ÇÅ¾¶Ð¤·Â³¤±¤ëÆ¯¤Êý¤Ï¡¢À¸³èÌÌ¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ì±ÊüÃÏÊý¶É¤Î¸åÇÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤éTBS¤ÎÃæÅÓºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÆþ¼Ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÌîµåÃæ·Ñ¤ÎºÇ¹âÊö¤Ç¤â¤¢¤ëWBC¤Î¼Â¶·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥×¥íÌîµå¤ÎDeNAÀï¤ÏÁ´»î¹ç¤ÎÃæ·Ñ¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£TBS¤ÎÊý¤¬¡¢¥×¥íÌîµå¤ò¼Â¶·¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦Î¦¾å¤äÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤È¤¤¤¦À¤³¦Âç²ñ¤ÎÃæ·Ñ¤â¤¢¤ë¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ì¤ÐTBS¤Ç¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£À¸³èÌÌ¤â°ÂÄê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ï¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£NHK¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤äÀèÇÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²¸¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¡¢Ä©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ü¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡× TBSÆþ¼Ò¸å¤ÎÏÇ¤¤¤ä³ëÆ£¤âÌÀ¤«¤¹
TBSÆþ¼Ò¸å¡¢2023Ç¯¤ËÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿WBC¤Î¼Â¶·¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤êÁá¤¯¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢TBSÆþ¼Ò¤«¤é5Ç¯¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÛÄê³°¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢WBC¤Î¼Â¶·¤Ë¤¹¤°´Ø¤ï¤ì¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼Â¶·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¡¢ºÎÍÑ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·ÀìÌçÉôÌç¤È¤¤¤¦Êç½¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤ä¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£5Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤¬Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í(¾Ð)¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆTBS¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤¿¤á¡¢Åö½é¤ÏÏÇ¤¤¤ä³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆþ¼Ò¤·¤Æ¿ô¤«·î¸å¡¢¡ØÇú¾Ð!¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î±é½ÐÃ´Åö¤«¤é¡¢ÂØ¤¨²Î¤òÈÖÁÈ¤Ç²Î¤ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤·¤¿¤·¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤µ¤ó¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤Î·Ý¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸ÉñÂæ¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ºÎé¤À¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æþ¼ÒÅö»þ¤Ï¡¢»Å»ö¤òÃÇ¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î»Å»ö¤ò¼õ¤±¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥×¥í¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢½ÐÍè¤ë¸Â¤êËÜµ¤¤Ç½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢±é½ÐÃ´Åö¤È¤â¡Ø¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤Ê¤ÉÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹©É×¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±é½ÐÃ´Åö¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù¤ä¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤Ê¤É¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¼Â¶·¤Ê¤É¤Ç¡¢º£¤Ç¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÃÇ¤é¤º¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤Ê¤·¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼èºàÀè¤Ç¤â¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢MC¤ÎÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¤ä½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¤¤Ä¤â½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤³¤È¤ò¤³¤ì¤À¤±¹Í¤¨¡¢±é½Ð¤·¡¢µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢´Ø¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È! ¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¤â3Ç¯Ï¢Â³¤ÇB'z¤Î¶Ê¤ò²Î¾§¤·¡¢ËèÇ¯²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È! ¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ê¤¬¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¼ñÌ£¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âå¡¹ÌÚÂÎ°é´Û¤Î1Ëü¿Í¤ÎÁ°¤ÇÀ¸¥Ð¥ó¥É¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä(¾Ð)¡×
¡ü2025Ç¯¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ë¤¤¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¡È¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¡É1°Ì¤Ç·è°Õ¿·¤¿
2025Ç¯¤¬¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ë¤¤¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£ËÜÅö¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤òÆ±¤¸Ç¯¤Ë¼Â¶·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ò¼Â¶·¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ò¼Â¶·½ÐÍè¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇTBS¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¨¤¿¤¯¤é¤¤¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÏÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤ä¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤Î¶âÍËÆü¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÆüÈæ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«Ê¬¤âMC¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤Ïµ¢¤ë¾ì½ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¼´¤ò¥Ö¥é¤µ¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ë·îÍËÆü¤Î¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼Ã´Åö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¤«¤é·Ã¤µ¤ó¤äÈ¬Âå¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤»þ¤Ë¤Ï1¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç40Ê¬°Ê¾å¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤¤¤ä¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±°ì¤Ä¤Î»öÊÁ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
ÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤¬¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¡¢12·î12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¤³¤Î1°Ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï³Ú¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑ¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼«³Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤ËËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¼ÂÎÏ¤ÈÇ§ÃÎ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÆîÇÈ²í½Ó
1988Ç¯5·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Î©¶µÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¡£2012Ç¯¤ËNHKÆþ¶É¡£2020Ç¯10·î¤ËTBS¤ËÅ¾¿¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¡ØSASUKE¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£B'z¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤ÎB'zÇ®¾§¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×(¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù)¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£