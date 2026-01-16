¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤ò¿á¤¤«¤±±ê¾å¡¢¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËBLACKPINK¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬ºÆ¤ÓÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë
BLACKPINK¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È²áµî¤Î²á¤Á¡É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´é¤Ë¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¡©
¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë1·î16Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÃ»¤¤Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ÃÎ¿Í¤¿¤Á¤«¤é¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¸ý¤ËÄ¹¤¤¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ò¤¯¤ï¤¨¡¢¥È¡¼¥Á¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ò¥±¡¼¥¤ËÎ©¤Æ¡¢¸ý¤ÇÂ©¤ò¿á¤¤«¤±¤Æ²Ð¤ò¾Ã¤¹¤È¡¢±ì¤¬¥«¥á¥é¤ÎÊý¸þ¤Ø¤ÈÎ®¤ì¹þ¤ó¤À¡£¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¤¹¤°¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¡¢´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥á¥é¤ØËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Î±é½Ð¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²áµî¤Ë¼¼ÆâµÊ±ì¤ä¼õÆ°µÊ±ì¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤ÇÂç¤¤ÊÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿·Ð°Þ¤ò»ý¤Ä¥¸¥§¥Ë¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÉ½¸½¤ÏÈ¿´¶¤òÇã¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï2024Ç¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥«¥×¥êÅç¤Ç¤Î»£±ÆÃæ¤Ë²°Æâ¤ÇÅÅ»Ò¤¿¤Ð¤³¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´é¤Ë±ì¤ò¿á¤¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢·ã¤·¤¤ÈóÆñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Åö»þ¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼Â¦¤Ï²°ÆâµÊ±ì¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¡£Ê»¤»¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤â¸ø¼°¤Î¼ÕºáÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¡ÖµÊ±ì¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡×ÃÂÀ¸ÆüÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬»Ä¤ë¡£¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ëÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤¢¤¨¤Æ¤³¤Î±é½Ð¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢²áµî¤ÎÁûÆ°¤ò¤Þ¤ë¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Åö»þ¤Î¼Õºá¤Î¿¿Ùõ¤µ¤Þ¤Çµ¿¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Ë·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Çºî¤Ã¤¿Æ°²è¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍÊ¸î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²áµî¤ÎÌäÂê¤ä¼Õºá¤ò·Ú¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬½Ð¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤Ù¤ÃÂÀ¸Æü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥¸¥§¥Ë¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯¤ËBLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯¤Ë¡ØSOLO¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï4²¯·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡×¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÆñ¤Ê¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¡¢¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯12·î¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡ÖODD ATELIER¡ÊOA¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£