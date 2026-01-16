¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡ÊÎëÌÚåºÎï¡Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¸ø³«¡ÖÈýÌÓ¤Î·ÁåºÎï¤¹¤®¡×¡ÖÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡ÛNetflix¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤³¤È¡È¤¤£¤£¤ê¤Õ゚¡É¡ÊÎëÌÚåºÎï¡Ë¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤«¤é¥á¥¤¥¯¸å¤ËÊÑ¤ï¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×½Ð±é¥®¥ã¥ë¡ÖÈýÌÓ¤Î·ÁåºÎï¤¹¤®¡×¾×·â¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ
¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¤âÅßµÙ¤ß½ª¤ï¤ê¡ª¡ª¡ª´èÄ¥¤ë¤¾¤©¡×¤È¼«¿È¤òÊ³µ¯¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤òÅê¹Æ¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤«¤é¥á¥¤¥¯¤È¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ°¤¨¡¢½Ð¶Ð¤Þ¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþÍÆ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¿ä¤·¡×¡ÖÈýÌÓ¤Î·ÁåºÎï¤¹¤®¡×¡ÖÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡¢»¨»ï¡Öegg¡Ê¥¨¥Ã¥°¡Ë¡×¡Ê¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¡ÖTGC teen¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¹â¹»¤Î¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤Ë¥á¥¤¥¯¤Î´ðÁÃ¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤ÏNetflix¤¬Â£¤ë¡¢ÆüËÜ½é¡¦¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÃË½÷¤¿¤Á¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¡ÖÍåÉð¾åÅù³Ø±à¡×¤Ç¡¢¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢¾¯Ç¯±¡½Ð¿È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷11¿Í¤¬14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢·ö²Þ¤ËÎø¤ËËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
