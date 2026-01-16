¡ÖNewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»ä¤ÎÂèÆó¤Î²ÈÂ²¡¢°ú¤Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤¹¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤òÃ¦Âà¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬Ä¹Ê¸¤Î¼ê»æ¤Ç¡¢¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
1·î16Æü¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ê»æ¡×¤È½ñ¤¡¢NewJeans¥Õ¥¡¥ó¡ÊBunnies¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¼ê»æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¡ÈÆþÍá¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¼ê»æ¤ò½ñ¤¯ÍýÍ³¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì½ï¤Ë·Þ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¾Ï¡¢¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤ò¡¢¿´¤Î±ü¿¼¤¯¤Ë¹ï¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²á¤®µî¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¼êÊü¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢º£¤Ï²áµî¤ò¾¯¤·¤ª¤í¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡½¡½»ä¤¿¤Á¤Î¿´¡¢Ì´¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦²¹¤«¤¤Æü¡¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ì¤Û¤ÉÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¹¤«¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡ÄËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢Bunnies¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏNewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¥ß¥ó¥¸¡¢¥Ï¥Ë¡¢¥Ø¥ê¥ó¡¢¥Ø¥¤¥ó¤Ï¡¢»ä¤ÎÂèÆó¤Î²ÈÂ²¤À¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ò°ú¤Î¥¤»¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂçÀÚ¤Êå«¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±ï¤À¤«¤é¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âº¤Æñ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢Bunnies¡×¤ÈºÆ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
NewJeans¤Î½êÂ°»öÌ³½êADOR¤ÏºòÇ¯12·î29Æü¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÎÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤ò¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ADOR¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤â¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÅöÆüÉÕ¤ÇÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËADOR¤ÏÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¡¢¤½¤ÎÀÁµá³Û¤ÏÌó431²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó43²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏË¡Î§ÂåÍý¿Í¤òÎ©¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¾õ¶·¤À¡£
¥À¥Ë¥¨¥ë°Ê³°¤Î¥Ø¥ê¥ó¡¢¥Ø¥¤¥ó¡¢¥Ï¥Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËADOR¤ØÉüµ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î¼ê»æÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
Bunnies¤Ø¡£
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Bunnies¡£µ×¤·¤Ö¤ê¡£ºÇ¶á¤Ï¹¬¤»¤Ë¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¤³¤Î¼ê»æ¤ò½ñ¤¯ÍýÍ³¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì½ï¤Ë·Þ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¾Ï¡¢¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤ò¡¢¿´¤Î±ü¿¼¤¯¤Ë¹ï¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡£
²á¤®µî¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¼êÊü¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢º£¤Ï²áµî¤ò¾¯¤·¼êÊü¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡½¡½»ä¤¿¤Á¤Î¿´¡¢Ì´¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦²¹¤«¤¤Æü¡¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡£
¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤éÌÜÆ¬¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´¤ÎÊÒ¶ù¤Ï°¦¤È´¶¼Õ¤ÇËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ì¤Û¤ÉÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¹¤«¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡ÄËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢Bunnies¡£
¼Â¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¸ÀÍÕ¤òÃµ¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤ÎËÜ¿´¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Bunnies¡¢³§¤µ¤ó¤Î°¦¤Ï¡¢»ä¤ò¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Îº¤Æñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Í¦µ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÎÏ¤ò¤¯¤ì¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¡¢À¿¼Â¤µ¡¢¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ç¤¤¤ëÍ¦µ¤¡½¡½¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤À¡£¿´¤«¤é¡¢¤½¤·¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²¹¤«¤¯¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê½ËÊ¡¤À¡£¤Ä¤é¤¤»þ´Ö¤Ë¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤½¤Î°¦¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÖ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Â¿Ê¬¡¢º£¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎBunnies¤¬º®Íð¤·¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òº£¤¹¤°ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤ë¡£»ä¤Î¿´¤¬¸þ¤«¤¦¾ì½ê¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¥ß¥ó¥¸¡¢¥Ï¥Ë¡¢¥Ø¥ê¥ó¡¢¥Ø¥¤¥ó¤Ï¡¢»ä¤ÎÂèÆó¤Î²ÈÂ²¤À¡£°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ò°ú¤Î¥¤»¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂçÀÚ¤Êå«¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±ï¤À¤«¤é¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âº¤Æñ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¡£
ÉÔ°Â¤ÇÉÝ¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¡£»ä¼«¿È¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¬°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤Ä¤é¤¤½Ö´Ö¤â¡ÖÉÔ²ÄÇ½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¡Ö¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê½Ö´Ö¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ß¡¢¿´¤«¤é¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
°¦¤¹¤ëBunnies¡¢ËèÆü¤ò¿·¤·¤¯»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£Æü¤È¤¤¤¦Â£¤êÊª¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê´î¤Ó¡¢¿·¤·¤¤Í¦µ¤¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤Þ¤¿²ñ¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¤½¤ÎÆü¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿Bunnies¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¡ª ³§¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤Ï¡¢¤¤Ã¤Èµ±¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢Bunnies¡£¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¡ÊP.S. ¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È@DAZZIBELLE¤ò³«Àß¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÇ¯´Ö¤Ç»ä¤¬¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¶¦Í¤¹¤ëÍ½Äê¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Í¡Ë
°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤è¤ê
2025Ç¯11·î12Æü
¡þ¥À¥Ë¥¨¥ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2005Ç¯4·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¡¼¥·¥å¡£Éã¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¡¢Êì¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤ÎÆó½Å¹ñÀÒ¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ò´Ú¹ñ¤Ç²á¤´¤·¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£2012Ç¯¤«¤éºÆ¤Ó¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÀ¸³èµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¸½ÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿BigHit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¸½HYBE¡Ë¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¸åÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤ËNewJeans¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â´ïÍÑ¤Ç¡¢³¨¤äÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤È¤â¡£2025Ç¯12·î29Æü¤ËADOR¤è¤êÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢NewJeans¤òÃ¦Âà¤·¤¿¡£