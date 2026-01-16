Æü¸þºä46¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡¢ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÄ©Àï Á´°÷»²²Ã¶Ê¡ÖÎÞÌÜ¤ÎÂÀÍÛ¡×ºî»ìÃ´Åö
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡ÛÆü¸þºä46¤Î16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¡Ê1·î28Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖÎÞÌÜ¤ÎÂÀÍÛ¡×¤Îºî»ì¤ò¡¢Æó´üÀ¸¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±È¯É½¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Æ²ò¶Ø¡£¡ÖÎÞÌÜ¤ÎÂÀÍÛ¡×¤Ï¡¢Æü¸þºä46¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¤Î²Î¾§¶Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´°÷¶Ê¤Îºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤ÏºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
º£¥·¥ó¥°¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ÅÄ¤À¤¬¡¢¥é¥¸¥ªÆâ¤Ç¡ÖÂ´¶È¶Ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¸þºä46¤Ë¤³¤ì¤«¤é²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¶Ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢»ä¤ÎÁÛ¤¤¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤À¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á´°÷¶Ê¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â½é¤ÎÄ©Àï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ÈÍÆñ¤ß¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿Î×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÞÌÜ¤ÎÂÀÍÛ¡×¤Ï¡¢1·î22Æü24»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡×¤Ë¤Æ½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦Æü¸þºä46 16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¡¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡¢ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î»î¤ß
Æ±È¯É½¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Æ²ò¶Ø¡£¡ÖÎÞÌÜ¤ÎÂÀÍÛ¡×¤Ï¡¢Æü¸þºä46¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¤Î²Î¾§¶Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´°÷¶Ê¤Îºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤ÏºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
