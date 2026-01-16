130¿Í¤â¤Î´Ú¹ñ¿Í¤¬Èï³²¤Ë¡Ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Çµ¯¤¤¿¾×·â¤Î½Æ»¦»ö·ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¬Âçµ¬ÌÏ¼èºà
ÂçÀª¤Î´Ú¹ñ¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤½¤ÎÆü¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Ç¡¢¾×·âÅª¤Ê½Æ»¦»ö·ï¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¡È¥ä¥¯Ãæ¡É¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê
1·î15Æü¡¢KÆÃ½¸3Éôºî¤ÎÂè1¾Ï¡ÖÆÃ½¸¡§¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈKµ¡½¡ÈËâ²¦¡É¤ÎÃÂÀ¸¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖKÆÃ½¸¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿Í¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¹ñºÝÈÈºá¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1¾Ï¡ÖËâ²¦¤ÎÃÂÀ¸¡×¡¢Âè2¾Ï¡Ö¥¹¥ê¥Ê¥à¤Î¼ÂÏÃ¡×¡¢Âè3¾Ï¡ÖËãÌô²¦¥Õ¥é¥ó¥¯¡×¤È¤¤¤¦¹½À®¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÄ¹µ÷Î¥¤È¤Ê¤ë³¤³°¼èºà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñ¤Ç¤Î¸½ÃÏ¼èºà¡¢¤µ¤é¤Ë¸½¿¦¡¦¸µ¿¦¤Î¹ñ²È¾ðÊó±¡Í×°÷¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«DEA¡ÊËãÌô¼èÄù¶É¡ËÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èá·à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë´¿³Ú³¹¥¢¥ó¥Ø¥ì¥¹¤Ë¤¢¤ëÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç3È¯¤Î½ÆÀ¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¡Ö´Ú¹ñ¿ÍÆ±Ë¦¤¬½Æ»¦¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Æ±Å¹¤ÎÎ¢Äí¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¾²¤«¤é´Ú¹ñ¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í¶²ýÈÈ¤¬¸½¿¦¤Î·Ù»¡´±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¾×·â¤Ï°ìÁØÂç¤¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËãÌôÍÆµ¿¤ÎÄ´ºº¤òÌ¾ÌÜ¤Ë·Ù»¡½ð¤ØÏ¢¹Ô¤·¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶¡½Ò¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë3¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢Á´°÷¤¬´Ú¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£½Æ·â¤Ë¤è¤ë»¦³²¤ÎÃÎ¤é¤»¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¿¤ï¤·¤¤¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¸¥ç¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ë¤¤¤ëº¢¤«¤é¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²È¤ËÂÚºß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤ä¡¢¥Þ¥Ë¥é¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤¬²¼Ãå¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¸½¶â¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬µ¿ÏÇ¤ò¿¼¤á¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÈï³²¼Ô¤Ï130¿Í¡¢Èï³²Áí³Û¤Ï150²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó15²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë