¡È¥¦¥ë¥È¥éÈþ½÷¡É¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê¡¢¥¥ã¥ß»Ñ¤Ç¥¿¥¤ËþµÊ¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥â¡¼¥É²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û½÷Í¥¤Î¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥¤ÂÚºßÃæ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐ¥¦¥ë¥È¥éÈþ½÷¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¥¥ã¥ß»Ñ¤ÇÁÇÈ©²òÊü
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¤Î»×¤¤½Ð½¸¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Î¿©»öÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ä³¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¹õÌÚ¡£¡Ö¥×¡¼¥±¥Ã¥ÈÃå¤¤¤Æ¤¹¤°¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ë¿©¤Ù¤¿¾Ð
¥Ô¥¶¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ËÇòÃÏ¤ËÀÖ¤¤¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç°û¿©Å¹¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥â¡¼¥É²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õÌÚ¤Ï2000Ç¯6·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ABEMA¡ÖÂÀÍÛ¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê2018¡Ë¤ä¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óZ¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î±Ç¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¹â¹»¤ò5Ç¯È¾¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¹õÌÚ¤Ï¡È¥Ï¥¿¥Á¤Î¹â¹»5Ç¯À¸¡É¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐ¥¦¥ë¥È¥éÈþ½÷¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¥¥ã¥ß»Ñ¤ÇÁÇÈ©²òÊü
¢¡¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê¡¢¥¿¥¤ÂÚºßÃæ¤Î¥¥ã¥ß»ÑÈäÏª
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¤Î»×¤¤½Ð½¸¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Î¿©»öÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ä³¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¹õÌÚ¡£¡Ö¥×¡¼¥±¥Ã¥ÈÃå¤¤¤Æ¤¹¤°¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ë¿©¤Ù¤¿¾Ð
¥Ô¥¶¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ËÇòÃÏ¤ËÀÖ¤¤¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç°û¿©Å¹¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥â¡¼¥É²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õÌÚ¤Ï2000Ç¯6·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ABEMA¡ÖÂÀÍÛ¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê2018¡Ë¤ä¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óZ¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î±Ç¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¹â¹»¤ò5Ç¯È¾¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¹õÌÚ¤Ï¡È¥Ï¥¿¥Á¤Î¹â¹»5Ç¯À¸¡É¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û