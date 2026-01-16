ð¡À¾¾Ê¡¦Ëµþ°äÀ×½ÐÅÚ¤Î¹ü´ï¹©Ë¼¡¢À¾¼þ»þÂå¤ÎÊ¬¶ÈÀ¸»ºÎ¢ÉÕ¤±
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ¾°Â1·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡¹Í¸Å¸¦µæ½ê¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯·¡¤¹¤ëð¡À¾¾ÊÀ¾Òù¿·¶è¤ÎËµþ°äÀ×¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°äÀ×¤Î¿·²¢¹ü´ï¹©Ë¼À×¤Ç42¥«½ê¤Î°ä¹½¤òÈ¯·¡¤·¡¢°äÊª395ÅÀ¡ÊÁÈ¡Ë¤¬½ÐÅÚ¤·¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÅÚ¤·¤¿¹üä¢¡Ê¤³¤Ä¤±¤¤¡á¹üÀ½¤«¤ó¤¶¤·¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢À¾¼þ»þÂå¤Î½÷À¤ÎÀ®¿Íµ·Îé¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿´ïÊª¤ÎÀ½ºî¹©Äø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëµþ°äÀ×¤Ï¼þ¤ÎÊ¸²¦¤¬ÃÛ¤¤¤¿ÅÔ¾ë°äÀ×¤Ç¡¢º£²óÈ¯·¡¤·¤¿¿·²¢¹ü´ï¹©Ë¼À×¤ÏÀ¾Òù¿·¶è¿·²¢Â¼¤ÎÆîÀ¾¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡¹Í¸Å¸¦µæ½ê¤ÎÉÕÃçÍÌ¡Ê¤Õ¡¦¤Á¤å¤¦¤è¤¦¡Ë¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¯·¡¤·¤¿42¥«½ê¤Î°ä¹½¤Ë¤ÏÀ¾¼þ»þÂå¤ÎÊè3´ð¡¢³¥¹£19¥«½ê¡¢°æ¸Í2¥«½ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¾åÁØ¤Ë¤Ï´ÁÂå¤«¤éÌÀÀ¶»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î³Æ¼ï°äÊª¤ä°ä¹½¡¢º¯À×¤¬ÂÏÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡395ÅÀ¡ÊÁÈ¡Ë¤Î½ÐÅÚ°äÊª¤Î¤¦¤Á159ÅÀ¤¬¹ü´ï¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈ¯·¡¤ÎÃíÌÜÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹Í¸Å³Ø¼Ô¤é¤Ï¡¢¹üä¢¤¬¹ü´ï¹©Ë¼¤Î¼ç¤ÊÀ½ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹üä¢¤ÏÆ°Êª¤Î¹ü¤Çºî¤Ã¤¿È±¾þ¤ê¤Ç¡¢À¾¼þ»þÂå¤Ë¤Ï½÷À¤ÎÀ®¿Íµ·Îé¤ÇÈ±¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ñþ¡Ê¤Þ¤²¡Ë¤òÎ±¤á¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤¿¡£
¡¡¹©Ë¼¤Ç¤Ï¡¢¹üä¢¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¹üÒ¸¡Ê¤³¤Ä¤Ò¡Ë¤ä¹ü¿Ë¡¢¼¯³ÑÅá¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÆ»¶ñ¡¢³ÑÀ½Ìð¿¬¤Ê¤É¤ÎÉð´ï¤âÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹Í¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢¹©Ë¼¤ÎÇ¯Âå¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ¾¼þ¸å´ü¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ëµ®½Å¤ÊÈ¯¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°æ¸Í¤È¹üºà¹£¤Î°ä¹½¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿¹üä¢¤ÎºàÎÁ¤äÈ¾À½ÉÊ¡¢ÉÔÎÉÉÊ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î½ÐÅÚ°ÌÃÖ¤ä¼ïÎà¤Ï¹©Ë¼¤ÎÀ½ºî¹©Äø¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÊª¾Ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÕ»á¤Ï¡¢¹ü´ï¹©Ë¼¤ÏÊ£¿ô¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿À¸»ºÃ±°Ì¤«¤é¤Ê¤ê¡¢Ã±°Ì¤´¤È¤ËÈæ³ÓÅªÀìÌç²½¤µ¤ì¤¿Ê¬¶È¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¡¢Ê¬¶È¤È¹©Äø¤¬ÌÀ³Î¤Ê3ÀéÇ¯¶á¤¯Á°¤Î¹ü´ï¤Î¡ÖÀ¸»º¥é¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿·²¢¹ü´ï¹©Ë¼À×¤ÎÈ¯·¡À®²Ì¤Ï¡¢À¾¼þ»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¼ê¹©¶ÈÀ¸»º¤ÎÁÈ¿¥¥â¥Ç¥ë¤äµ»½ÑÈ¯Å¸¥ì¥Ù¥ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¾å¤Ç¿·¤¿¤Ê¼ÂÊª¾Úµò¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢À¾¼þ¤ÎÅÔ¾ë°äÀ×¤Î¹Í¸Å³Ø¸¦µæ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¼Â¾Ú¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¡Êµ¼Ô/ÍÌ°ìÉÄ¡Ë