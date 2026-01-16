Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¸µÂåÉ½¤ÎÃË¤¬3Ç¯Á°¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½÷À­¤ËÂÐ¤·À­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¸µÂåÉ½¤Î»³ÃæÂóËáÍÆµ¿¼Ô¤Ï2023Ç¯8·î¡¢ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¤Ë¤¢¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¡¢Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î20Âå¤Î½÷À­¤Ë¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»³ÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¡¢¡Ö»¶Êâ¡×¤È¾Î¤·¤Æ½÷À­¤ò½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢2¿Í¤­¤ê¤Î¾õÂÖ¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»³ÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ö¼Â¤Ï¤¢¤ë¤¬ÌµÍý¤ä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£