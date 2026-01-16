Ä¹Åè°ìÌÐ¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤Î²ò¾ÃË¡¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡¡Áá´ü²ò»¶¤Ç»ä¸«¡ÖÂçµÁ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£±£¶Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬£²£³Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Áá´ü²ò»¶¤ò½ä¤Ã¤Æ£²·î¤ÎÅê³«É¼¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÅâÆÍ¤È¤â¤¤¤¨¤ë²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤ì¤òÀè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¤Þ¤ÇÁíÁªµó¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡×¡ÖÂçµÁ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Êª²Á¹â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±ß°Â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ç¤«¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±ß°Â¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤¬¹â¤¤¤ÈÁ´¤Æ¤ÎÊª¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±ß°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þÀ¤¬º£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤à¤·¤í¿Ê¤ó¤Ç¤ëÊý¸þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÇÅêÆþ¤¹¤ë¤È±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤¸¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¡£¤³¤Î½ô¿Ï¤Î·õ¤¬ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ºÀÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤¸¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡×¤È¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ç±ß°Â¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¿äÂ¬¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î²ò¾ÃË¡¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÐºö¤¬·ë¶É¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢Àè¤ËÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ÎÊý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¤Ë¤·¤â¤¢¤é¤º¤«¤Ê¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²ò»¶¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£