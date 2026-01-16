½µËö¤ÎÍ½Äê¤Ï¥³¥ì¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª´ØÀ¾¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤È¤á4Áª[2026Ç¯1·î17Æü¡¦18Æü]
º£²ó¤Ï2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)¤Ë´ØÀ¾¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¡Ú²èÁü¡Û´ØÀ¾¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð
¢£TOY¡Çs KIDS BINGO (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄá¸«ÎÐÃÏ / 1·î17Æü¡¦18Æü)
Âç·¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ò»È¤Ã¤¿¥ï¥¯¥ï¥¯³Ú¤·¤¤¥Ó¥ó¥´¥²¡¼¥àÂç²ñ¡£Âç²èÌÌ¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¿ô»ú¤ÈÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥ó¥´¥«¡¼¥É¤Î¿ô»ú¤¬°ìÃ×¤·¡¢½Ä¡¦²£¡¦¤Ê¤Ê¤á¤Î¤¤¤º¤ì¤«1Îó¤¬¤½¤í¤¨¤Ð¥Ó¥ó¥´¡£ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¥È¥¤¥¶¤é¥¹¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚTOY¡Çs KIDS BINGO¡Û¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄá¸«ÎÐÃÏ / ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÄá¸«¶èÄá¸«4-17-1 / 2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü) ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¡¢³ÆÆü500¿Í¤Þ¤Ç / (1)11:30¡Á¡¢(2)15:00¡Á¡¡¥Ó¥ó¥´¥«¡¼¥ÉÇÛÉÛÂÐ¾Ý»þ´Ö¡§(1)10:00¡Á11:45¤´¤í¡¢(2)12:00¡Á15:15¤´¤í / Æþ¾ìÌµÎÁ / 2026Ç¯1·î1Æü(½Ë)¡Á18Æü(Æü)¤ÎÀìÌçÅ¹³¹1000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¥ì¥·¡¼¥È(¹ç»»²Ä)¤È¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥¢¥×¥ê¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×(1¿Í1²ó¸Â¤ê)¡£¢¨·»Äï¤Ê¤É2¿Í¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌçÅ¹³¹1000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¥ì¥·¡¼¥È(¹ç»»²Ä)¤¬2ËçÉ¬Í×
¢£Âçºå¼«Á³»Ë¥»¥ó¥¿¡¼½ÐÄ¥¥×¥í¥°¥é¥à¡¡¥ß¥Ë¥ß¥Ë³¤ò¤µ¤¬¤»¡ª (¥¤¥ª¥óÆ£°æ»û¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼ / 1·î17Æü¡¦18Æü)
Ãî¥á¥¬¥Í¤Ç³³Ì¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âçºå¼«Á³»Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¡¢³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Î³Ø½¬´ë²è¡£¹ÖµÁ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î³³Ì¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆâÍÆ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤è¤ê¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤¬¿ä¾©¡£
¡ÚÂçºå¼«Á³»Ë¥»¥ó¥¿¡¼½ÐÄ¥¥×¥í¥°¥é¥à¡¡¥ß¥Ë¥ß¥Ë³¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡Û¥¤¥ª¥óÆ£°æ»û¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼ / ÂçºåÉÜÆ£°æ»û»Ô²¬2ÃúÌÜ10-11 / 2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü) ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¡¢³ÆÆü500¿Í¤Þ¤Ç / (1)11:00¡Á¡¢(2)13:00¡Á¡¢(3)14:15¡Á ¢¨³Æ²ó40Ê¬ÄøÅÙ¡¡À°Íý·ô¤ÏÅöÆü10:00¤è¤êÇÛÉÛ¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ» / Æþ¾ìÌµÎÁ / ¥¤¥ª¥ó¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÄó¼¨¤¬É¬Í×
¢£¥ï¥ó¥À¡¼¥ê¥ó¥¯ (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³à¸¶ / ³«ºÅÃæ¡Á2026Ç¯2·î15Æü)
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³à¸¶¤Ç½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿²°³°¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¡£ÆÃÀß¥ê¥ó¥¯¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¥Ó¥ì¥Ã¥¸ ¥Ð¥¹¥í¡¼¥¿¥ê¡¼²£¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÁ°¸å¤ä¹ç´Ö¤Çµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥·¥å¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼êÂÞ¤ä·¤²¼¡¢³êÁöÊä½õ¶ñ¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤ÊÍÑ¶ñ¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¹ØÆþ¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¤Ö¤é¤Çµ¤·Ú¤Ë¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¥ï¥ó¥À¡¼¥ê¥ó¥¯¡Û¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³à¸¶ / ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¶ÊÀîÄ®7-20-1 / 2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)¡Á2026Ç¯2·î15Æü(Æü) / Ê¿Æü14:00¡Á19:00(ºÇ½ª¼õÉÕ18:00)¡¢ÅÚÆü½Ë11:00¡Á19:00(ºÇ½ª¼õÉÕ18:00)¡¡12·î26Æü(¶â)¡Á2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¤ÏÅÚÆü½Ë°·¤¤¡£ÆÃÊÌ±Ä¶ÈÆü¡§12·î20Æü(ÅÚ)¡¦21Æü(Æü)¡¢24Æü(¿å)¡¦25Æü(ÌÚ)¤Ï11:00¡Á21:00(ºÇ½ª¼õÉÕ20:00) / Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)1500±ß¡¢¾®¿Í(¾®³ØÀ¸°Ê²¼)1300±ß¡¢¿Æ»Ò¥Ú¥¢¥»¥Ã¥È(Âç¿Í+¾®¿Í)2600±ß¢¨¥Þ¥¤¥·¥å¡¼¥º»ý¤Á¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¡¢400±ß°ú¤ ¢¨ÅöÆü¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³à¸¶ÀìÌçÅ¹³¹1000±ß°Ê¾å¤Î¥ì¥·¡¼¥ÈÄó¼¨¤Ç100±ß°ú¤(¥ì¥·¡¼¥È1Ëç¤Ë¤Ä¤1²ó¸Â¤ê¡£³ä°ú¾å¸Â³Û¤Ï1ÁÈ100±ß¤Þ¤Ç) / 4ºÐ°Ê¾å¸ÂÄê(Ì¤½¢³Ø»ù1¿Í¤Ë¤Ä¤¡¢ÊÝ¸î¼Ô1¿Í¤ÎÆþ¾ì¤¬É¬Í×)
¢£¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥µ¡¼¥«¥¹ (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³à¸¶ / 12·î26Æü¡Á2026Ç¯4·î6Æü)
¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç³à¸¶»ÔÀ©70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥µ¡¼¥«¥¹¤Î³à¸¶¸ø±é¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é½¸·ë¤·¤¿°ìÎ®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¶õÃæ¥Ö¥é¥ó¥³¤äÂç¼ÖÎØ¡¢¥Ô¥¨¥í¤Ë¤è¤ë¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥³¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¤½¤·¤Æ°µ´¬¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê±éÌÜ¤¬Íè¾ì¼Ô¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥µ¡¼¥«¥¹¡Û¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³à¸¶ / ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¶ÊÀîÄ®7-20-1 / 2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¡Á2026Ç¯4·î6Æü(·î) µÙ¤ß¡§¿åÍË(½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆü)¡¢¶¯É÷¡¦°Å·¸õ¤Î¾ì¹ç / ·î²ÐÌÚ(1)11:00¡Á12:30¡¢(2)14:00¡Á15:30¡¡¶â(1)15:00¡Á16:30¡¢(2)18:00¡Á19:30¡¡ÅÚÆü½Ë(1)10:00¡Á11:30¡¢(2)13:00¡Á14:30¡¢(3)15:30¡Á17:00¡¡2026Ç¯1·î2Æü(¶â)¤Ï½ËÆü°·¤¤ / Í½ÌóÉ¬¿Ü / ¡ÚÁ°Çä¤ê¡ÛÂç¿Í(¹â¹»À¸°Ê¾å)¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ØÄêÀÊ3400±ß¡¢SS»ØÄêÀÊ3000±ß »Ò¤É¤â(Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼)¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ØÄêÀÊ2400±ß¡¢SS»ØÄêÀÊ2000±ß ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¡§9000±ß ¢¨4¿Í¤Þ¤Ç¡ÚÅöÆü¡ÛÂç¿Í(¹â¹»À¸°Ê¾å)¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ØÄêÀÊ4000±ß¡¢SS»ØÄêÀÊ3500±ß¡¢S»ØÄêÀÊ3000±ß¡¢¼«Í³ÀÊ2500±ß »Ò¤É¤â(Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼)¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ØÄêÀÊ3000±ß¡¢SS»ØÄêÀÊ2500±ß¡¢S»ØÄêÀÊ2000±ß¡¢¼«Í³ÀÊ1500±ß
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµ¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
