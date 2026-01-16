¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡ßJAL½é¥³¥é¥Ü¡¡¡ÖÀ¤³¦°ì¼þÁêÅö¡×18Ëü¥Þ¥¤¥ë¤¬Åö¤¿¤ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤ÈÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJAL¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡ÖËèÆüÄ©Àï¥²¡¼¥à¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¼þÎ¹¹Ô¡×ÁêÅö¤È¤Ê¤ë18Ëü¥Þ¥¤¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬1·î31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê²ñ°÷¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â1Æü1²ó¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃêÁª¤ÇJAL¥Þ¥¤¥ë¤ä¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÞÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï1Åù¡ÖJAL¥Þ¥¤¥ë 18Ëü¥Þ¥¤¥ë¡×¡Ê3Ì¾¡Ë¡¢2Åù¡ÖJAL¥Þ¥¤¥ë 1Ëü5000¥Þ¥¤¥ë¡×¡Ê20Ì¾¡Ë¡¢3Åù¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È 100±ßÁêÅö¡×¡Ê1ËüÌ¾¡Ë¡¢4Åù¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È 1±ßÁêÅö¡×¡Ê960ËüÌ¾¡Ë¡£
¡¡»²²Ã¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×Íó¤è¤ê¡£¼êÂ³¤ÉÔÍ×¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ËèÆü¤Î±¿»î¤·¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1Åù¤Î18Ëü¥Þ¥¤¥ë¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¤³¦°ì¼þ¡×¤Î¥ë¡¼¥ÈÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¢ª¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¢ª¥í¥ó¥É¥ó¢ª¥É¡¼¥Ï¢ªÅìµþ¡Ê¥ï¥ó¥ï¡¼¥ë¥ÉÆÃÅµ¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹ÍøÍÑ¡Ë¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÇ³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ä¶õ¹ÁÀÇ¤Ê¤É¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
今回のコラボレーションは、以前提供されていたJALマイルをFamiPayギフトに交換できる「FamiPay ギフト特典」等の提携サービス終了を受け、利用者へ新たな価値を提供するために実現したものとのことです。進呈されたファミマポイントの有効期限は2026年6月30日までとなっています。