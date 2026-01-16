¡Ö¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¡ª¡×ÅìÈøÍý»Ò¡¢ÀÐÅÄ½ã°ì¤Î72ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÂ©»Ò¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã¥Ï¥ó¥µ¥à¡×
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÈøÍý»Ò¤µ¤ó¤Ï1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÍý»Ò¤µ¤ó¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡¡ÍýÂÀÏº·¯¡¢¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¡ª¡×¡ÖÍý»Ò¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂ©»Ò¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡×¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¡¢¼ã¤¤»þ¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤ª¹¬¤»¤Ê¤ª´é¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤äÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö³§¤µ¤ó¤ª¹¬¤»¤Ê¤ª´é¡×ÅìÈø¤µ¤ó¤Ï¡Ö72ºÐ¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç¯¤«¤Ê¡¡Ìë¤Ï¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¤È¡¢²È¤Ç¥±¡¼¥¤Î¤ª½Ë¤¤¡¡¥»¥ë¥Õ¥£¡¼»£¤ë¤À¤±¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÂçÇú¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¤·¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Ãæ¿´¤Ë¼Ì¤ëÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Æì¸Å±§ÍøÅç¤ÎÎ¹¡×13Æü¤Ë¤â¡Ö²Æì¸Å±§ÍøÅç¤ÎÎ¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÈø¤µ¤ó¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)