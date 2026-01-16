6Â®MT¤Î¤ß¤Î¡ÈÄ¶³ä¤êÀÚ¤ê»ÅÍÍ¡É¤â¡ª ¥Û¥ó¥À¿·¡Ö·Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ß´ÝÌÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â³Ú¤·¤¤¡ª¡¡°ìÉô²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¡ÖN-ONE¡×ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
Â¿ºÌ¤Ê»ÅÍÍ¤ÇÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ
¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¡ÖN-ONE¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤ò2025Ç¯11·î21Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤«¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
N-ONE¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¾èÍÑ¥¯¥ë¥Þ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖN360¡×¤ÎÀº¿À¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë·Ú¥ï¥´¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢M¡¦M¡Ê¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥¥·¥Þ¥à¡¿¥á¥«¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥à¡Ë»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¿·¡Ö·Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê48Ëç¡Ë
º£²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÁ´¥°¥ì¡¼¥É¤Ç°ÂÁ´ÁõÈ÷¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°Êý¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¤È7¥¤¥ó¥ÁTFT±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢Ãó¼Ö»þ¤Î°ÂÁ´À¤ä±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Î»ëÇ§À¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¡¢¥â¥Ç¥ëÁ´ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢³Æ¥°¥ì¡¼¥É¤Î¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ëÊÑ¹¹¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¡ÖRS¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¸ÄÀ¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö6Â®MT¡×ÀìÍÑ¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÁõ¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ü¥óÄ´¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤ä¡¢ÂÑµ×À¤ÈÄÌµ¤À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥¨¡¼¥É¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ÈRS¥í¥´¤Î»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¾å¼Á´¶¤â¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î15¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢»ë³ÐÅª¤Ê·Ú²÷¤µ¤ò±é½Ð¡£RSÀìÍÑÉ½¼¨¤Î¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡¼¤äG¥á¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤âÈ÷¤ï¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Áö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢CVT¤ÎºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖPremium Tourer¡×¤âÁõÈ÷ÆâÍÆ¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç·¿¤Î¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ä¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ù¥ë¥ê¥Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥à¥¹¥à¡¼¥¹ÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¾å¼Á¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖOriginal¡×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖCRAFT STYLE¡×¤¬¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ËÌ²¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢µ¡Ç½À¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤ä¥¢¥¦¥¿¡¼¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢Ãã¿§¤È¥°¥ì¡¼¤ÎÃæ´Ö¿§¤Ç¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥×¿§¤Î¥¦¥Ã¥ÉÄ´¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤N-ONE¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢Original¥°¥ì¡¼¥É¤¬176Ëü7700±ß¤«¤é¡¢RS¥°¥ì¡¼¥É¤¬227Ëü8100±ß¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼ÖCRAFT STYLE¤¬188Ëü1000±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ï¡¢°ÂÁ´ÁõÈ÷¤òÄì¾å¤²¤·¤Ä¤Ä¡¢RS¥°¥ì¡¼¥É¤ò6Â®MTÀìÍÑ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¹¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢N-ONE¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤ë¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£