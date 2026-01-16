¥±¥ó¥Éー¥³¥Ð¥ä¥·¡¢¥±¥ó¤µ¤óÌò¤Ç¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù½Ð±é¡¡¡Ö¡È¤¢¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë²¶¤ä¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥±¥ó¤µ¤ó¡Ê·Ý¿Í¤ÎÃËÌò¡Ë¤ÎÀ¼¤ò¥±¥ó¥Éー¥³¥Ð¥ä¥·¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¤ÇMAPPA¤¬Ä©¤à¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¥¢¥Ë¥ª¥ê±é½Ð¤Î¿¿²Á
¡¡½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ2018Ç¯3·î¤«¤é2025Ç¯9·î¤Þ¤Ç6Ç¯È¾Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ê³©¸«²¼¡¹¡¦Ãø¡Ë¤¬¡¢Á´À¤³¦¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯5000ËüÉô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¡£2020Ç¯10·î¤«¤é2021Ç¯3·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½é¤Î±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ265²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤È¤Ê¤ë¡Ø²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡¿½ÂÃ«»öÊÑ¡Ù¤¬2023Ç¯7·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´À¤³¦¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï0¡ÙÉü³è¾å±Ç¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¤¬11·î7Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥±¥ó¥Éー¥³¥Ð¥ä¥·¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢1·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè50ÏÃ¡ÊÂè3´üÂè3ÏÃ¡Ë¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í¡¦髙±©»ËÉ§¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥±¥ó¤µ¤ó¡Ê·Ý¿Í¤ÎÃËÌò¡Ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥±¥ó¥Éー¥³¥Ð¥ä¥·¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè50ÏÃ¡ÊÂè3´ü3ÏÃ¡Ë¤Ë¤ÆÅ·¸µ¤«¤é¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ì¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤â¡È3Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë!¡É¡Ø»àÌÇ²óÞâ¡Ù¹¶Î¬Æ°²è¡×¤¬¸ø³«¡£Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¸×¾ó¤¿¤Á¤ÎÌÜÅª¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°¤¡¢æ°º÷¤ÎÌÜÅª¤Î3¤Ä¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¤â¸ø³«Ãæ¤À¡£
¥±¥ó¥Éー¥³¥Ð¥ä¥· ¥³¥á¥ó¥ÈTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¶²ÉÝ¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ï¤Ë¥±¥ó¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë²¶¤ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤¬¤³¤ì¤À¤±¿Íµ¤¤Ç¡¢¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¥±¥ó¤µ¤óÌò¤ÏÀäÂÐ¤Ë²¶¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤È¼þ¤ê¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶ËÜÅö¤Ë±é¤¸¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¸«¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý³©¸«²¼¡¹ÀèÀ¸¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²¶¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥±¥ó¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¡È²¶¤½¤Î¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦¤«¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¸åÇÚ¤Ë¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Ãê¾ÝÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÇº¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¸åÇÚ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Çä¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦髙±©»ËÉ§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉé¤±¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Éé¤±»î¹ç¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Éé¤±¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¾å¤Ë¹Ô¤¯¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ôÇ¯¤Ë1ÅÙ¤¯¤é¤¤¤·¤«¸½¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Éé¤±¤ÎÎò»Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¡ª¡×¤È³Ð¸ç¤·¤¿¤ä¤Ä¤¬Çä¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤¢¤ì¤À¤±Éé¤±¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤Î¼«µÔ¤ò³è¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤ì¤ë髙±©¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤ºÇä¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¤Î¸åÇÚ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÃê¾ÝÅª¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë