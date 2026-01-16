¥²¡¼¥à¤¬¡ÖÇ¾ÇÈ¡×¤Ç¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡¢»î¤·¤Æ¤¤¿¡Ê¤Û¤ó¤È¤ËÀ®²Ì¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë
¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿CES 2026¤Ë¤Æ¡¢ÊÆGizmodo¤¬¤Þ¤µ¤Ë½¸ÃæÎÏ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥®¥¢¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£EEG¡ÊÇ¾ÇÈ·×¡ËÆâÂ¢¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ÈÇ¾ÇÈ·×¤¬¹çÂÎ¡ª
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°µ¡´ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎHyperX¤È¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¸þ¤±¤ÎEEG¤òÅ¸³«¤¹¤ëNeurable¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡£Neurable¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤âMaster & Dynamic¤È°ì½ï¤ËÇ¾ÇÈ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ç¾ÇÈ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¡¦Ãí°ÕÎÏ¤Î¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¡¢²òÀÏ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤Ï¼ç¤Ë°åÎÅ¸½¾ì¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤³¤ì¤ò¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ë»È¤¦¤È¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¶È³¦¤ÎÄì¤Î¿¼¤µ¤ò¸«¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
HyperX¡¦Neurable¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢EEG³èÍÑ¤Ç¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¾õ¶·¤ÎÇ¾ÇÈ¤òÂ¨ºÂ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÀìÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖPrime¡×¤ò»È¤¤¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤è¤êÀµ³Î¤Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤é¤è¤êÆ°¤¤Ë¥¥ì¤ò¡¢MOBA¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ð¥È¥ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¥²¡¼¥à¤Ê¤é¤è¤êÅª³Î¤ÊÇË²õÎÏ¤ò¡Ä¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯ÁõÃå¤·¤Æ¤ß¤¿
É´Ê¹¤Ï°ì¸«¤Ë¤·¤«¤º¡£CES²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿ÊÆGizmodo¤¬»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Neurable¤ÎÃ´Åö¸¦µæ°÷Alicia Howell-Munson»á¤È¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤ÎAdam Molnar»á¤Î²òÀâ¤ò¼õ¤±¤Ä¤ÄÁõÃå¡£¥Ç¥âµ¡¤Ï¡¢HyperX Cloud Alpha 2¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ò²þÂ¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Ã¥É¤ËEEG¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°ÁõÃåÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ª¤¿¤Ö¤Þ¤ï¤ê¤ÎÈéÉæÉ½ÌÌ¤À¤±¤ÇÇ¾ÇÈ¤Î¿®¹æ¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥²¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎAimLabsÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£Ç¾ÇÈÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ç½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÁ°¸å¤Ç1¥×¥ì¥¤¤º¤Ä¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¤·¤¿ÊÆGizmodo¤ÎKyleµ¼Ô¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¤ÎFPS¥²¡¼¥à·Ð¸³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¡£¡Ø¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ù¡ØVALORANT¡Ù¤Î¥¬¥ÁÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥×¥ì¥¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²¼¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢AimLabs¤Î·ë²Ì¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Àµ³ÎÅÙ¤Ï89¡ó¡£
¡Ö¥×¥ì¥¤ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¥½¥Õ¥È¡×¤ÎÅÐ¾ì¡ª
¤³¤³¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦Prime¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À³«È¯ÃÊ³¬¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥â¥Î¼«ÂÎ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£²èÌÌ¤Ë¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÊ£¿ô¤Î¥É¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤¬1¤Ä¤ÎµåÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¸«¤Ä¤á¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¾õ¶·¤òÃµ¤ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê»þº¹¤Ü¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥Ã¥È¤ÎÆ°¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Kyleµ¼Ô¤¬¥É¥Ã¥È¤òµåÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ËÍ×¤·¤¿»þ´Ö¤Ï43ÉÃ¡£Howell-Munson»á¤¤¤ï¤¯¡¢43ÉÃ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«°¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¡¢½¸ÃæÎÏÄã²¼¤ä¥¹¥È¥ì¥¹´Ä¶²¼¤À¤È4Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤«¡ÊCES²ñ¾ì¤ò5Æü´Ö¼èºà¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤È¤¦Èè¤ì¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ë¡£
Prime¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓAimLabs¤ò¥×¥ì¥¤¡£·ë²Ì¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÀºÅÙ¤Ï92¡ó¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£À®²Ì¤¢¤Ã¤¿?!
¥¬¥ÁÀª¤Î¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âCES²ñ¾ì¤Î¥Ç¥â¤Ç¤¢¤ê¡¢Kelyµ¼Ô1¿Í¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈà¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ÐÀ®²Ì¤Ï¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Howell-Munson»á¤¤¤ï¤¯¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï13¿Í¤ÎFPS¥²¡¼¥àe¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç³ØÀ¸Áª¼ê¡¢7¿Í¤Î°ìÈÌÅª¤ÊFPS¥²¡¼¥Þ¡¼¡¢5¿Í¤ÎFPSÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ë»î¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢EEG³èÍÑ¤ÎPrime¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÂÎ¸³¸å¤Ï¥×¥ì¥¤ÀºÅÙ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¹¥È¿Í¿ô25¿Í¤Ï¤«¤Ê¤ê¾®µ¬ÌÏ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ç¤Ï3%¤âÀºÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢È¿±þÂ®ÅÙ¤¬38¥ß¥êÉÃ¤«¤é39¥ß¥êÉÃ½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¥ß¥êÉÃ¤Ç·ë²Ì¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¥²¡¼¥àÇ½ÎÏ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¶Ë¤á¡¢¹â¤áÂ³¤±¤ë¥¬¥Á¥²¡¼¥Þ¡¼¡¦Pro¥²¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼Â¸³¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÏÀÊ¸¤Ï¡¢ÊÆGizmodo¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£