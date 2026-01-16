2.5m¤ÎÍî²¼ÂÑÀÇ§¾Ú¤ò»ý¤Ä¥Ø¥Óー¥Ç¥åー¥Æ¥£ー¤Ê¥¹¥Þ¥Û¡¡¥·¥ã¥ª¥ß¤è¤ê¡ÖREDMI Note 15¡×¥·¥êー¥ºÈ¯Çä
¡¡¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥·¥êー¥º¡ÖREDMI Note 15¥·¥êー¥º¡×¤ò1·î15Æü¤è¤êÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤â¤¦Íî²¼¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¾¦ÉÊ²èÁü°ìÍ÷
¡¡REDMI Note¥·¥êー¥º¤ÏXiaomi¤¬»ý¤Ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼÷Ì¿¤äËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÑµ×À¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤·¤¿À½ÉÊ¤À¡£¡ÖREDMI Note 15¥·¥êー¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØREDMI Note 15 5G¡Ù¤È¡ØREDMI Note 15 Pro 5G¡Ù¤Î2À½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØREDMI Note 15 Pro 5G¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËCorning Gorilla Glass Victus 2 ¤òºÎÍÑ¤·¡¢Íî²¼¤Ë¤è¤ë½ý¤ä¾×·â¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¡£2.5m¤ÎÍî²¼ÂÑÀÇ§¾Ú¤äIP66¡¿IP68 ¤ÎËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿åÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÑµ×À¤ä°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏÍÆÎÌ6300mAh¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£45W¥¿ー¥Ü¥Á¥ãー¥¸¤Ë¤è¤ëµÞÂ®½¼ÅÅ¤â¥«¥Ðー¤¹¤ë¡£Ê£¿ô¤Î½¼ÅÅÊÝ¸îµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Î¥Æ¥¹¥È¥Çー¥¿¤Ç¤Ï6Ç¯´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼÷Ì¿¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¥«¥á¥é¤Ï¿·Àß·×¤Î1/1.4¥¤¥ó¥ÁÂç·¿¥»¥ó¥µー¤Èf/1.7¡¢OIS+EIS¤Î¥À¥Ö¥ë¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÉÁ¼ÌÎÏ¤È°ÂÄê¤·¤¿»£±ÆÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2²¯²èÁÇHPE¥»¥ó¥µー¤¬¡¢¸÷³Ø¥ì¥Ù¥ë¤Î¥í¥¹¥ì¥¹¥ºー¥à¡¢HDR¡¢AIµ¡Ç½¤ò°·¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿FeIiCa¤òÅëºÜ¤·¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±ー¥¿¥¤¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ªÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØREDMI Note 15 Pro 5G¡Ù¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØREDMI Note 15 Pro 5G¡Ù¤Î»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï¡¢8GB¡¿256GB¥â¥Ç¥ë¤¬54,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢8GB¡¿512GB¥â¥Ç¥ë¤¬64,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤À¡£¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ì¥¤¥·¥ãー¥Ö¥ëー¡¢¥Á¥¿¥ó¥°¥ìー¤Î3¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡ØREDMI Buds 5 Pro¡Ù¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØREDMI Note 15 5G¡Ù¤Î»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï¡¢8GB¡¿256GB¥â¥Ç¥ë¤¬44,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢8GB¡¿512GB¥â¥Ç¥ë¤¬49,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤À¡£¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢ ¥°¥ì¥¤¥·¥ãー¥Ö¥ëー¡¢¥ß¥¹¥È¥Ñー¥×¥ë¤Î3¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡ØXiaomi 67W ¥¿ー¥Ü¥Á¥ãー¥¸ÂÐ±þµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡¦¥±ー¥Ö¥ë¥»¥Ã¥È¡Ù¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë