横浜ハンマーヘッドに「Im donut？」が誕生へ！ ベーカリーカフェ「daco」なども同時オープン
商業施設、ホテル、客船ターミナルが一体となった複合施設“横浜ハンマーヘッド”は、春から、生ドーナツ専門店「I釻m donut ？（アイムドーナツ？）」をはじめとした新店舗をオープンする。
【写真】こだわりのドリンクが魅力！ ベーカリーカフェ「daco」も
■1階に3店舗が同時オープン
今回オープンするのは、「I釻m donut ？」、ベーカリーカフェ「daco（ダコー）」、ハンバーガーショップ「Neo Nice Burger（ネオナイスバーガー）」、パッタイ専門店「Baan Phadthai（バーンパッタイ）」。
1階に誕生する「I釻m donut ？」は、オーナーシェフの平子良太氏が手がける生ドーナツ専門店。外はカリッと、中はふんわりしゅわっと口溶ける、唯一無二の“生”食感が特徴で、生食感に加え、従来のドーナツの概念を覆す独自レシピとビジュアルで多くの注目を集めている。
また、種類豊富なこだわりのドリンクとともに気軽に小ぶりな食べきりサイズのパンを展開する「daco」や、料理人が本気でつくるクオリティとファストフードの気軽さを兼ね備えた「Neo Nice Burger」が1階に集結し、シーンに応じた楽しみ方を提案する。
さらに、海を望むテラス席のある2階には、タイ・バンコク発祥のパッタイ専門店として人気を誇る「Baan Phadthai」もオープン。ミシュランガイド・ビブグルマンにも選出された実績を持つ一軒で、伝統的な調理法と厳選した素材で仕上げるパッタイのほか、タイの伝統料理やデザートが提供される。
