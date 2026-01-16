King GnuÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØKing Gnu CEN+RAL Tour 2026¡ÙÄÉ²Ã¸ø±é¤¬·èÄê¡¡7·î¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥ÊÄÉ²Ã¤ÇÁ´16ÅÔ»Ô31¸ø±é¤Ë
¡¡King Gnu¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØKing Gnu CEN+RAL Tour 2026¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£7·î14Æü¡¢15Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2¸ø±é¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£King Gnu¤¬²£ÉÍ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡õ¥¯¡¼¥ë¡ªKing Gnu¤Î¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
¡¡º£¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢King Gnu»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÅÔ»Ô¡¢¸ø±é¿ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²£ÉÍ¸ø±é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Á´16ÅÔ»Ô31¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¸ø±é¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡King Gnu¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×¤ò9Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÆ±¶Ê¤ÎCD¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØKing Gnu CEN+RAL Tour 2026 ¡ß ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤ÎÆÃÀß¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£º£¸å¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡õ¥¯¡¼¥ë¡ªKing Gnu¤Î¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
¡¡º£¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢King Gnu»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÅÔ»Ô¡¢¸ø±é¿ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²£ÉÍ¸ø±é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Á´16ÅÔ»Ô31¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¸ø±é¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØKing Gnu CEN+RAL Tour 2026 ¡ß ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤ÎÆÃÀß¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£º£¸å¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£