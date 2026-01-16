¿ÏÅÏ¤êÌó16¥»¥ó¥Á¤ÎÊñÃú¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË¤òÂáÊá Ä¾Á°¤ËÈ¯À¸¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤«¡¡¿·³ã¡¦±í
±í»Ô¤Ç15Æü¡¢¿ÏÅÏ¤êÌó16¥»¥ó¥Á¤ÎÊñÃú¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢68ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë¤Ï¶á¤¯¤Ç¥¿¥¯¥·ー¶¯Åð¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«¾Î¤Ç»°¾ò»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê68¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï15Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢±í±Ø¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯¿ÏÅÏ¤êÌó16.5¥»¥ó¥Á¤ÎÊñÃú1ËÜ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾Á°¤Ë¤Ï±í±Ø¤Ç²¿¼Ô¤«¤¬¥¿¥¯¥·ー¤ò¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ë±¿Å¾¼ê¤ËÊñÃú¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ±¿ÄÂÌó5000±ß¤ò»ÙÊ§¤ï¤ºÆ¨¤²¤ë¶¯Åð»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡¤¬ÃË¤Ë¿¦Ì³¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤«¤Ð¤ó¤«¤éÊñÃú¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¶¯Åð»ö·ï¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£