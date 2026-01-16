¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎSNS¶Ø»ßË¡¤Ë¤è¤êºÇ½é¤Î1¥«·î¤Ç10Âå¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È470Ëü·ï¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ë
16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦Âç¼êSNS¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎË¡Î§¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÄä»ßÁ¼ÃÖ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¬À©Åö¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö·ë²Ì¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Platforms restrict access to 4.7 million under-16 accounts across Australia | eSafety Commissioner
Australia social media ban hits 4.7 million teen accounts in first month | Reuters
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australia-social-media-ban-hits-47-million-teen-accounts-first-month-2026-01-15/
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎSNS¶Ø»ßË¡¤Ë¤è¤ê¡¢2015Ç¯12·î10Æü°Ê¹ß¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¯ÉÜ¤¬¶Ø»ßÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌµ¸ú²½¤·¡¢16ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÏFacebook¤äInstagram¡¢X¡¢TikTok¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦½é¤Î¡Ö16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNS¶Ø»ßË¡¡×¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡¢TikTok¡¦X¡¦Instagram¡¦YouTube¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý - GIGAZINE
Ë¡Î§¤Î»Ü¹Ô¤«¤é1¥«·î¤ÇÄä»ß¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÌó470Ëü¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëeSafety Commissioner¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥¤¥ó¥Þ¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥È»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÍ½È÷Åª¤Ê·ë²Ì¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£eSafety¤Îµ¬À©¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¶Ø»ßË¡¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï½ç¼é¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¬À©¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Meta¤Ï¡¢»Ü¹ÔÁ°¸å¤Î1½µ´Ö¤ËInstagram¤ÇÌó33Ëü·ï¡¢Facebook¤ÇÌó17Ëü·ï¡¢Threads¤ÇÌó4Ëü·ï¡¢¹ç·×Ìó54Ëü·ï¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯Îð¤ËÅ¬¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÎ¸³¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¤è¤êÎÉ¤¤ÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Reddit¤Ï¡¢¡Ö·ûË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿À¯¼£Åª¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹âÅùºÛÈ½½ê¤ËÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNS¶Ø»ßË¡¡×¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤È¤·¤ÆReddit¤¬ºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ - GIGAZINE
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼¼óÁê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£À¤³¦½é¤ÎÎ©Ë¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤ÇÄÉ¿ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ë¡Îá½ç¼é¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡Î§»Ü¹Ô¸å¤â°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤ò²óÈò¤·¤ÆSNS¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥È»á¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½ç¼éÎ¨¤Ï¸þ¾å¤·¡¢µ¬ÈÏ¤¬ÄêÃå¤·¡¢°ÂÁ´¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÁýÂç¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Â®ÅÙÀ©¸Â¤Ï°ìÉô¤Î¿Í¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â®ÅÙÀ©¸Â¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆ»Ï©¤Ï¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬Æ±°Õ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£Ä¹´üÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È¸å¤Î¤³¤È¤À¤È³Ú´Ñ»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
eSafety Commissioner¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬µÁÌ³¤Ë½¾¤¤¹çÍýÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£