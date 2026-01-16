¡Ö¥³ー¥Òー¥Èー¥¯ ¥Èー¥¥çー¡×¤¬È¯Çä±ä´ü¡£¿·¤¿¤ÊÈ¯ÇäÆü¤Ï5·î21ÆüÅìµþ¤Î¥«¥Õ¥§¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿ADV¡£Ìó2¥«·îÈ¾¤Î¸å¤íÅÝ¤·
¡¡¥³ー¥é¥¹¡¦¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PCÍÑ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ö¥³ー¥Òー¥Èー¥¯ ¥Èー¥¥çー¡ÊCoffee Talk Tokyo¡Ë¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ò5·î21Æü¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥«¥Õ¥§¤ËË¬¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥³ー¥Òー¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ö¥³ー¥Òー¥Èー¥¯¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï3·î5Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Î¤¿¤á±ä´ü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¤ÏºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆÍÆþ¤·¡¢´û¤Ë¥²ー¥à¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¼ê¿¨¤ê¤ä²÷Å¬¤µ¤Î¸þ¾å¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÊª¸ì¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯ºÇ½ªÄ´À°¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¥Áー¥à¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¡£ºîÃæ¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥ô¥£¥ó¤¬±ä´ü¤òÅÁ¤¨¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥³ー¥Òー¥Èー¥¯ ¥Èー¥¥çー - ¥ô¥£¥ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û ³«È¯¥Áー¥à¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£
ËÜÆü¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³ー¥Òー¥Èー¥¯ ¥Èー¥¥çー¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ò5·î21Æü¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬»ÄÇ°¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤â½½Ê¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾åÈ¯ÇäÆü¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤«¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£³«È¯¤ÏºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²ー¥à¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢½éÆü¤«¤éºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áàºî¤·¤¿¤È¤¤Î¼ê¿¨¤ê¤ä²÷Å¬¤µ¡¢¥¹¥àー¥º¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤¬ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤µ±¤¤òÊü¤Ä¤¿¤á¤Î¡¢ºÙ¤«¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î»Å¾å¤²――¤½¤¦¤·¤¿¡ÖËá¤¹þ¤ß¡×¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³§¤µ¤ó¤¬¿´¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ëºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²û¤«¤·¤¤¾ïÏ¢µÒ¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¡Ø¥³ー¥Òー¥Èー¥¯¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
³§¤µ¤ó¤Î¤´Íý²ò¤È¤´»Ù±ç¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¤ÇºÆ¤Ó¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ëÆü¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïº£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³ー¥Òー¥Èー¥¯ ¥Èー¥¥çー¡×³«È¯¥Áー¥à¤è¤ê
(C) 2024 Chorus Worldwide Games Limited
(C) 2024 Toge Productions