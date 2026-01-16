¥É¥à¥É¥à¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢Sugakiya¤é¤È¥¿¥Ã¥°¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À³ÈÂç¤ËÄ©Àï¤Ø
¡¡ÆüËÜ½é¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥É¥à¥É¥à¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤Ï16Æü¡¢»ö¶ÈºÆÀ¸¡¦»ö¶È·Ñ¾µ»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤«¤éÆ±¼Ò¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¡ÊMBO¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¿·¶ÈÂÖ¡Ø¥¸¡¼¥É¥à¡Ù¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡MBO¤Î¼Â»Ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¶¦Æ±½Ð»ñ¼Ô¤È¤·¤ÆSugakiya¤òÃæ¿´¤Ë280Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î°û¿©Å¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥¬¥¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¡¢Á´¹ñ¤Ë»ºÃÏ¡¦²Ã¹©µòÅÀ¤ò»ý¤Ä¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀÄ²ÌÃç²·´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¸¥Æ¥Ã¥¯¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤Î½Õ´¬Àì¶È¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ï¥í¡¼¿©ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¿©ÉÊ´ØÏ¢»ö¶È¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥ï¥í¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¬¥¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ä¥Ù¥¸¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥¹¥ï¥í¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¥É¥à¥É¥à¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤ò¹¤²¡¢Îò»Ë¤Ëº¬º¹¤·¤¿¤è¤êÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¡£¡ÖÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤éÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖSugakiya¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ÏÀäÂç¤Ç¤¢¤ê¡¢Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤¬·ã¸º¤·¤¿¥É¥à¥É¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æ£ºêÇ¦¡¡¥É¥à¥É¥à¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
ºòÇ¯¡¢2025Ç¯¤Ï¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼55¼þÇ¯¡¢»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ20Ç¯¤ÎÇ¯¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏºÐ½÷¡£¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿È¤ËÍ¾¤ëÄ©Àï¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤Ë¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎºÆÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê³ô¡Ë¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤µ¤Þ¤Î²û¿¼¤¤¤´Íý²ò¤Î¤â¤È¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥¬¥¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ê³ô¡Ë¤µ¤Þ¡¢¡Ê³ô¡Ë¥Ù¥¸¥Æ¥Ã¥¯¤µ¤Þ¡¢¡Ê³ô¡Ë¥¹¥ï¥í¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤µ¤Þ¤ÎÀäÂç¤Ê¤ë¤´½õÎÏ¤Î¤ª±¢¤µ¤Þ¤ÇÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª»Ù¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¶¨ÎÏ³Æ¼Ò¤µ¤Þ¡¢½¾¶È°÷¤Î¤ª±¢¤µ¤Þ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¿·Ìò°÷¤Þ¤¿½¾¶È°÷¤È¶¦¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÅØÎÏ¤ò½Å¤Í³§¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤´»ØÆ³¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¿·¶ÈÂÖ¡Ø¥¸¡¼¥É¥à¡Ù¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡MBO¤Î¼Â»Ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¶¦Æ±½Ð»ñ¼Ô¤È¤·¤ÆSugakiya¤òÃæ¿´¤Ë280Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î°û¿©Å¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥¬¥¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¡¢Á´¹ñ¤Ë»ºÃÏ¡¦²Ã¹©µòÅÀ¤ò»ý¤Ä¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀÄ²ÌÃç²·´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¸¥Æ¥Ã¥¯¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤Î½Õ´¬Àì¶È¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ï¥í¡¼¿©ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¿©ÉÊ´ØÏ¢»ö¶È¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥ï¥í¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¢£Æ£ºêÇ¦¡¡¥É¥à¥É¥à¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
ºòÇ¯¡¢2025Ç¯¤Ï¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼55¼þÇ¯¡¢»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ20Ç¯¤ÎÇ¯¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏºÐ½÷¡£¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿È¤ËÍ¾¤ëÄ©Àï¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤Ë¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎºÆÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê³ô¡Ë¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤µ¤Þ¤Î²û¿¼¤¤¤´Íý²ò¤Î¤â¤È¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥¬¥¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ê³ô¡Ë¤µ¤Þ¡¢¡Ê³ô¡Ë¥Ù¥¸¥Æ¥Ã¥¯¤µ¤Þ¡¢¡Ê³ô¡Ë¥¹¥ï¥í¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤µ¤Þ¤ÎÀäÂç¤Ê¤ë¤´½õÎÏ¤Î¤ª±¢¤µ¤Þ¤ÇÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª»Ù¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¶¨ÎÏ³Æ¼Ò¤µ¤Þ¡¢½¾¶È°÷¤Î¤ª±¢¤µ¤Þ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¿·Ìò°÷¤Þ¤¿½¾¶È°÷¤È¶¦¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÅØÎÏ¤ò½Å¤Í³§¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤´»ØÆ³¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¤¢¤²¤Þ¤¹¡£