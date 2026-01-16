MLB¹ñºÝ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢·ÀÌó´ü´Ö²ò¶Ø¡¡ºòÇ¯¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È·ÀÌó¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¤Î°ïºà4Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ
¡¡MLB¤Î¿·¤·¤¤¹ñºÝ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë·ÀÌó´ü´Ö¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬16Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£º£Ç¯¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬Á´µåÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾®¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤ë¹ñºÝ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥×¡¼¥ë¡Ê544Ëü¥É¥ë¡áÌó8²¯6278Ëü±ß¡Ë¤·¤«»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹No.1¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤ÎÍ··â¼ê¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·ÀÌó¶â¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡Ë¤Ï500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7²¯9300Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥×¡¼¥ë¤ÇºÇ¤âÂç¤¤¤803Ëü4900¥É¥ë¡ÊÌó12²¯7434Ëü±ß¡Ë¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î7µåÃÄ¡£¼¡¤¤¤Ç735Ëü7100¥É¥ë¡ÊÌó11²¯6684Ëü±ß¡Ë¤¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É8µåÃÄ¡¢667Ëü9200¥É¥ë¡ÊÌó10²¯5932Ëü±ß¡Ë¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É8µåÃÄ¡£594Ëü¥É¥ë¡ÊÌó9²¯4208Ëü±ß¡Ë¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ê¤É3µåÃÄ¡¢544Ëü¥É¥ë¤Ï¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ê¤É4µåÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£Ç¯¡¢¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×»ï¤Î¥È¥Ã¥×100¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÍË¾Áª¼ê¤ò4¿Í³ÍÆÀ¤·¤¿¡£É®Æ¬¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î³°Ìî¼ê¥ë¥Ù¥ë¡¦¥¢¥ê¥¢¥¹¤Ç¡¢º¸ÂÇ¤Á¤Î¹ªÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥È¥Ã¥×100Áª¼ê¤âÁ´¤Æ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤ÎÍ··â¼ê¤Ç¡¢¥¨¥»¥¥¨¥ë¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¢¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥ì¥¤¥Î¥½¡¢¥Û¥»¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¥Î¤Î3¿Í¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Îº¸ÏÓ¥È¥à¡¦¥¢¥×¥Õ¥§¥ë¥Ð¥¦¥à¤È¤â·ÀÌó¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë93¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¡ÖWBSC¡¡U18Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤ÏºÇÂ®93.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó150¥¥í¡Ë¤ÎÂ®µå¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£