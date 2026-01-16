¡Ö¤¢¡¼¡¼¡ª¡×´ÛÆâÁûÁ³ ÁêËÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¶Ã¤¤Î·ëËö
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ¸ÞÆüÌÜ¡þ15Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁêËÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê·ëËö
¡¡22ºÐ¡ÈºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡ÉÎÏ»Î¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÈÖ¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£·àÅª¤Ê·èÃå¤Ë´ÛÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡¼¡ª¡×¤È¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¡¢¡Ö¤¹¤²¤¨µ»¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÛÄê³°¡×¤È¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÃÊÌÜÈ¬ËçÌÜ¡¦»³Æ£¡Ê½Ð±©³¤¡Ë¤È»°ÃÊÌÜ»°ËçÌÜ¡¦ÆÊÀ¶Î¶¡Ê½ÕÆüÌî¡Ë¤Î°ìÈÖ¡£¿ÈÄ¹181.6¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å72.7¥¥í¤È¥¹¥ê¥à¤ÊÂÎ·¿¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËë²¼·Ð¸³¼Ô¤Î22ºÐ¡¦»³Æ£¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¤¸¤¯Ëë²¼·Ð¸³¼Ô¤ÎÆÊÀ¶Î¶¤ÏÂÎ½Å140.3¥¥í¤ÎÂç¤¤Ê¿ÈÂÎ¤Î»ý¤Á¼ç¡£ÂÎ½Åº¹Ìó2ÇÜ¤ÎÂÐ·è¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤éÆÍ¤Êü¤·¹ç¤¦·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Æ£¤¬Àø¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤¬ÆÊÀ¶Î¶¤Ïµö¤µ¤º¡¢¤ä¤äµ÷Î¥¤ò¤¢¤±¤ÆâË¤ß¹ç¤¦¾õÂÖ¤Ë¡£¶ÛÇ÷¤·¤¿´ÛÆâ¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÎ¾¼Ô¤Ïµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¸£À©¤·¹ç¤¦¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¡£¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤ò´ÑµÒ¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢ÆÊÀ¶Î¶¤¬º¸¤òº¹¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤¦¤È¡¢Ä¾¸å¡¢¤¹¤«¤µ¤º¸ªÆ©¤«¤·¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë·è¤á¤¿¡£»³Æ£¤Ï¶õÃæ¤Ç¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë°ì²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤éÅÚÉ¶²¼¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤¿¡£·àÅª¤Ê·èÃå¤Ë´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡¼¡ª¡×¤È¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿ÆÊÀ¶Î¶¤Ï3¾¡ÌÜ¡£ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿»³Æ£¤Ï1ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛ³°¤Î·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿1Ê¬30ÉÃ¤â¤ÎÇ®Àï¤ËABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤âÂç¶½Ê³¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨µ»¡×¡ÖÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤³¤«¤é·àÅª¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÛÄê³°¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢°ì²óÅ¾¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿»³Æ£¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê²óÅ¾¡×¡Ö¼õ¤±¿È¤¦¤Þ¤¹¤®¡×¡Ö¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÉé¤±Êý¡×¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë