°úÂàÄ¾¸å¤ÎÃæÅÄæÆ»á¤Ë½õ¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡©¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÇÚ¡¦´äËÜÊÙ»á¤¬¸µµð¿Í¥³¡¼¥Á¤Ë´¶¿´¡Ö¤¨¤¨¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤¡¡×
¡¡¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Î´äËÜÊÙ»á¤¬£±£±Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë£È£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡Ö¥¬¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¡ØÀ¤³¦°ìÌÌÇò¤¤¥×¥íÌîµå¤ÎÈÖÁÈ¡Ù¡×¤Ë½Ð±é¡£ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸åÇÚ¡¢ÃæÅÄæÆ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´äËÜ»á¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤ËÃæÅÄ»á¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¨¤é¤¤¸¬µõ¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£æÆ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´äËÜ»á¤Ë¤è¤ë¤È°úÂà¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤Ìîµå¤ò¤¢¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¥ª¥é¥ª¥é¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡Ö¤½¤³¤Ç²¶¤¬¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤ä¤±¤É¡×¡£ÃæÅÄ»á¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤Æ¸¬µõ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡ÖÂç²ð¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµð¿Í»þÂå¤Î¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¸µÌÚÂç²ð»á¤«¤é¤Î½õ¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸µÌÚ»á¤Î½õ¸À¤Ï¡ÖÌîµå³¦¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¡¢¤È¤«¥¿¥¤¥È¥ë¼è¤Ã¤¿¤È¤¢¤¬¤á¤é¤ì¤ë¡£¸þ¤³¤¦¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤ë¤±¤É¡¢¤ªÁ°¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¿Í£±Ç¯À¸¤ä¤¾¡£¥Ú¡¼¥Ú¡¼¤ä¤¾¡£Ê¢¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤è¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ë´äËÜ»á¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¸µÌÚÂç²ð¡£²¶¤¬¸À¤ï¤ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¡£¿Ä¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£Ìîµå¤â´ÆÆÄ¤Ç¤¤ëµé¤ÎÆ¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î¸µÌÚ»á¤Ë´Ø¿´¡£¡Ö¤¨¤¨¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¡¢ÃæÅÄ»á¤È³Ú¤·¤¯²ñ¿©¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£