¥·¥ë¥Ð¥é¥¤¥Õ¤¬Â³¿¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜ¡Ö¥¨¥¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎÊÝ´É¡¦ÇÛÁ÷¡¦Êä½¼¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¡þ
¡¡¥·¥ë¥Ðー¥é¥¤¥Õ<9262.T>¤¬Â³¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£µÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜ<9020.T>»±²¼¤Î¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜÅÔ»Ô³«È¯¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¥¹¥È¥¢¡Ö¥¨¥¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎÊÝ´É¡¦ÇÛÁ÷¡¦Êä½¼¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¨¥¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¾ï²¹¡¦ÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¤Î£³²¹ÅÙÂÐ±þ¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹¤È¥É¥¢¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ·èºÑ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¡£¸½ºß¤Ï£Ê£ÒÁíÉðÀþ¤Î±Ø¥Ó¥ë¤Î¥·¥ã¥Ýー¿·¾®´ä¡¢¥·¥ã¥Ýー¾®´ä¡¢¥·¥ã¥Ýー»ÔÀî¡¢¥·¥ã¥ÝーÁ¥¶¶¤Î£´±Ø¥Ó¥ë£±£±Âæ¤ÇÎäÅà¿©ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ë¥Ð¥é¥¤¥Õ¤Ç¤ÏÀßÃÖ²Õ½ê¤Î³ÈÂç¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ê¬ÎÌ¤Î³ÈÂç¤ò»ëÌî¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
