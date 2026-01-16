¥¹¥®£È£Ä¤¬£³Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¡¢¥¹¥®Ìô¶É¤Î£±£²·îÅÙ´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â£°¡¥£·¡óÁý¤È¿¤ÓÎ¨¤ÏÆß²½
¡¡¥¹¥®¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<7649.T>¤¬£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï£±£µÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£±£²·îÅÙ¤Î·î¼¡Â®Êó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥®Ìô¶É¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢»ö¶È¤ÈÄ´ºÞ»ö¶È¤Î¹ç·×¡Ë¤Î´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ£°¡¥£·¡óÁý¤È¥×¥é¥¹À®Ä¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¤ÓÎ¨¤Ï£±£±·îÅÙ¤Î£µ¡¥£´¡ó¤«¤éÆß²½¤·¤¿¡£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢»ö¶È¤ÏÆ±£²¡¥£µ¡ó¸º¤ÈÁ°Ç¯³ä¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ùµ¤¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥®Ìô¶É¤ÎÁ´Å¹¥Ùー¥¹¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÆ±£²¡¥£³¡óÁý¡£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢»ö¶È¤ÏÁ´Å¹¥Ùー¥¹¤ÇÆ±£°¡¥£¹¡ó¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä´ºÞ»ö¶È¤Ï´ûÂ¸Å¹¡¢Á´Å¹¥Ùー¥¹¤È¤â¤ËÁý¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£²·îÅÙ¤Ï£¹Å¹ÊÞ¤ò³«Àß¤·¡¢£³Å¹ÊÞ¤òÊÄÅ¹¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS