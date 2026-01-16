¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡ÙOP¶Ê¤ÏSZA¡¡³Ú¶ÊÎ®¤ì¤ëÆÃÊÌPV¤â
¡¡1·î30Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤¬SZA¤Î¡ÖSnooze¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¸ø³«Ä¾Á°µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPV¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¾®Ìî¸¾Ï¡ß¾åÅÄÎïÆà¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥·¥êー¥º»²²Ã¤Ï¡È¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¡É¡¡¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡ÙÂÐÃÌ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ22.3²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£¼ç¿Í¸ø¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë¾®Ìî¸¾Ï¤é¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¡¢Â¼À¥½¤¸ù´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥¬¥ó¥À¥à¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢SZA¤Ë¤è¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖSnooze¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPV¤¬¸ø³«¡£Îø¿Í¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºîÃæ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÊ£»¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë