¤É¤³¤¬°ã¤¦¤Î¡©¡ÖGR IV Monochrome¡×¡£¡È¥â¥Î¥¯¥íÀìÍÑ¡É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡¡
RICOH GR IV Monochrome
¥ê¥³ー¥¤¥áー¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖRICOH GR IV Monochrome¡×¤Î¼Âµ¡¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³°´Ñ¼Ì¿¿¤ÈÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤ÎGR SPACE TOKYO¤ÇÈ¯ÇäÁ°¤Î¼Âµ¡¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
RICOH GR IV Monochrome¤Ï¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×»£±Æ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¥á¥é¡ÖRICOH GR IV¡×¡Ê2025Ç¯9·îÈ¯Çä¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥â¥Î¥¯¥í»£±ÆÀìÍÑ¤È¤·¤¿¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡£¥«¥éー»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥éー»£±Æ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ò¾å²ó¤ë²è¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ»½ÑÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£²Ã¤¨¤ÆËÜµ¡¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¥«¥á¥é¤Î³°´Ñ¡¦µ¡Ç½¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¤Þ¤º¡¢ËÜÂÎ³°Áõ¤Î¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤¿¿¨´¶¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£½¾Íè¤ÎGR¤Î¤è¤¦¤Ê¥¶¥é¥Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥á¤¬ºÙ¤«¤¯¿·Á¯¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Î¥é¥ó¥×¤¬¥°¥êー¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇØÌÌ±¦¼ê¾åÉô¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥×¤â¥Û¥ï¥¤¥È¡£¥â¥Î¥¯¥íー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÊÑ¹¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
º¸¤¬RICOH GR IV Monochrome¡£±¦¤ÏRICOH GR IV¡Ê¥ì¥ó¥º¥ê¥ó¥°¤ò¼è¤ê´¹¤¨¤¿¤â¤Î¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¡£³°Áõ¤Î¿¨´¶¤¬°Û¤Ê¤ë
GR¥í¥´
ÅÅ¸»¥é¥ó¥×¤ÏÇò¤¯ÅÀÅô¤¹¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥×¤âÇò¤¯¸÷¤ë
½½»ú¥ー¤Î²¼¡¢WB¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¤¥áー¥¸¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ËÊÑ¹¹¡£Fn¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤ÏRed Filter¡ÊÀÖ¿§¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¡Ë¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
Â¦ÌÌ¥Ü¥¿¥ó¤Îµ¡Ç½¤ÏÆ±¤¸
¥Û¥Ã¥È¥·¥åーÀÜÅÀ¤ÎÇÛÎó¤ÏGR IV¤ÈÆ±¤¸
»£±Æ²èÌÌ¡£´ðËÜUI¤ÏGR IV¤ÈÆ±¤¸
¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÏÌó53GB¤ÎÆâÂ¢¥á¥â¥êー¤ÈmicroSD¥«ー¥É¡ÊUHS-IÂÐ±þ¡Ë
¿·µ¬³«È¯¤Î¥â¥Î¥¯¥íÀìÍÑ¥»¥ó¥µー
¤½¤Î¿´Â¡Éô¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏAPS-C¥µ¥¤¥º¡Ê23.3¡ß15.5mm¡Ë¡¢Í¸úÌó2,574Ëü²èÁÇ¤Î¥â¥Î¥¯¥íÀìÍÑCMOS¥»¥ó¥µー¡£´¶ÅÙ¤ÏISO 160～409600¡£¥»¥ó¥µー¥·¥Õ¥È¼°¤Î¼ê¥Ö¥ìÊäÀµµ¡¹½¤È¥â¥¢¥ìÄã¸ºµ¡Ç½¡Ê¥íー¥Ñ¥¹¥»¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
´¶ÅÙ¤ÏISO 160～409600¡£¥«¥éー¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤¿¤á¡¢GR IV¤è¤ê¥Ùー¥¹´¶ÅÙ¤Ç2/3ÃÊ¡¢ºÇ¹â´¶ÅÙ¤Ç1ÃÊÊ¬¾å¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë
¥ê¥³ー¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¤Ç¥â¥Î¥¯¥í¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤Î¡ÖPENTAX K-3 Mark III Monochrome¡×¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡£¤¢¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥»¥ó¥µー¤òGR¤âÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï¿·µ¬¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤Î¥»¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥»¥ó¥µーÄ´Ã£¤³¤½¤¬¡È¥â¥Î¥¯¥íÀìÍÑGR¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÊÉ¤À¤Ã¤¿¡£
¥»¥ó¥µー³«È¯¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢²¿¤è¤êGR¤¬¹âÀÇ½¤òÄÉµÚ¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¥á¥é¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£GR¤Ë¸Â¤é¤º¹â²è¼Á»Ö¸þ¤Î¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤È¥ì¥ó¥º¤ÎÆÃÀ¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤Æ²è¼Á¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎGR IV Monochrome¤ÏGR IV¤ÈÆ±¤¸¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤ÎÆÃÀ¡ÊÆþ¼Í³Ñ¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥ì¥ó¥ºÇÛÎó¤ÎÄ´À°¡Ë¤òGR IV¤Î¥«¥éーÍÑ¥»¥ó¥µー¤ÈÂ·¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¥»¥ó¥µー¤ò1¤«¤é³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
GR IV¤«¤é¤Î²Á³Ê¥¢¥Ã¥×¡ÊÄ¾ÈÎ19Ëü4,800±ß¢ª28Ëü3,800±ß¡Ë¤â¡¢¤³¤Î¿·¥»¥ó¥µー¤ò1¤«¤é³«È¯¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤È¤¤¤¦¡£°ìÈÌ¤Ë¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤ÏÃíÊ¸Ëç¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤À¤±1ËçÅö¤¿¤ê¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥«¥á¥é¤Ç¤¢¤ëGR IV¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë¥â¥Î¥¯¥íÀìÍÑ¥»¥ó¥µー¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢À½ÉÊ²Á³Ê¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥â¥Î¥¯¥íÀìÍÑ¤Î²è¼ÁÀß·×¤ä³ÆÉô¤Î¤³¤À¤ï¤êÍ×ÁÇ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜµ¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤À¡£
°ì±þ¡¢ËÜµ¡¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥»¥ó¥µー¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤è¤¦¡£¥Ù¥¤¥äーÇÛÎó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥éーÍÑ¥»¥ó¥µー¤Ç¤Ï¡¢1¤Ä¤Î²èÁÇ¤¬¼ÂºÝ¤ËÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ÏRGB¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Îµ±ÅÙ¾ðÊó¤Î¤ß¡£¤½¤³¤«¤éËÜÍè¤Î¿§¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼þÊÕ²èÁÇ¤Î¿§¾ðÊó¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¡Ö¥Ç¥â¥¶¥¤¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊä´Ö½èÍý¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥â¥Î¥¯¥íÀìÍÑ¥»¥ó¥µー¤ÏRGB¤Îµ±ÅÙ¾ðÊó¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¥«¥éー¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò½üµî¡£¤¹¤ë¤ÈÊä´Ö½èÍý¤âÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥â¥Î¥¯¥íÀìÍÑµ¡¤ÎÁÊµá¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£¤³¤ì¤ÏPENTAX K-3 Mark III Monochrome¤ä¡Ö¥é¥¤¥«M¥â¥Î¥¯¥íー¥à¡×¥·¥êー¥º¤âÆ±¤¸»ÅÁÈ¤ß¡£
¥ì¥ó¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÀÖ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÅëºÜ
ÀÖ¿§¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÆâÂ¢
ÅëºÜ¥ì¥ó¥º¤Ï35mmÈ½´¹»»28mmÁêÅö¤ÇGR IV¤ÈÆ±¤¸¡£¥ì¥ó¥º¹½À®¤ä¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤âÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¡£GR IV¤Î¥ì¥ó¥º¤ÏGR III¤«¤é¹½À®Ëç¿ô¤¬1ËçÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥ì¥ó¥ºÉôÊ¬¤ÎÇö·¿²½¤È¹â²è¼Á²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸åÉô¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Õ¥é¥Ã¥È¥ÊーÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¥ì¥ó¥º¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Þ¤Ç¹â¤¤²òÁüÀÇ½¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢GR IV¤Ç¤Ï2ÃÊÊ¬¤ÎND¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢GR IV Monochrome¤Ç¤ÏÀÖ¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢²«¿§¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢ÀÖ¡¢ÎÐ¤È¤¤¤Ã¤¿¿§¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò¥ì¥ó¥ºÁ°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¡¢É÷·Ê¤ä¿ÍÈ©¤ÎÄ´»Ò¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ëµ»Ë¡¤¬¥Ý¥Ô¥å¥éー¤À¡£GR IV Monochrome¤¬ÆâÂ¢¤·¤¿ÀÖ¿§¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ï¶¯¤á¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ¡¤Ç¤Î»È¤¤Êý¤â¡¢¶õ¤¬°Å¤¯Íî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀÖ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤é¤·¤¤»È¤¤Êý¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µーÁ°¤ÎIR¥«¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÏGR IV¤ÈÆ±¤¸ÆÃÀ¤Ç¡¢ÀÖ¤Î¥»¥ó¥µー´¶ÅÙ¤Ï²Ä»ë¸÷°è¤Î700nmÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤È¤Î¤³¤È¡£
ÀÖ¿§¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í
ÄÌ¾ï»£±Æ»þ¡£¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤ÏÁÇÁá¤¤
ÇØÌÌ¤ÎFn¥Ü¥¿¥ó¤Ë¡ÈRed Filter¡É¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÆâÂ¢ND¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢ºÇ¹â1/16,000ÉÃ¤ÎÅÅ»Ò¥·¥ã¥Ã¥¿ー»£±Æµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡£¹Ê¤ê³«Êü¤Ç¤âÂ®¤¤¥·¥ã¥Ã¥¿ーÂ®ÅÙ¤¬»È¤¨¤¿¤ê¡¢¹â´¶ÅÙ¥Î¥¤¥º¤òºî²è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤âÊØÍø¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¸åÆü¡¢GR IV¤Ë¤â¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÅÅ»Ò¥·¥ã¥Ã¥¿ーµ¡Ç½¤ò¿·ÅëºÜ
ÅÅ»Ò¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤Ç¤Î»£±Æ»þ¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ²èÌÌ¤Ë¡ÖES¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬½Ð¤ë
ÆâÂ¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ï¥ì¥ó¥ºÆâ¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¤ï¤º¤«¤À¤¬¸÷Ï©Ä¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢²è¼Á¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢GR IV¤ÎND¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤è¤êGR IV Monochrome¤ÎÀÖ¿§¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÎÊý¤¬Çö¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÆþ¤ì¤ë±Æ¶Á¤Ï¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£Çö¤µ¤ÈÂÑµ×À¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¤È¤³¤È¤ó¹â²òÁü¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥â¥Î¥¯¥íÀìÍÑµ¡¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¡£
AFÀÇ½¤ÏGR IVÆ±Åù¡£AFÊä½õ¸÷¤Ë¤â¹©É×
GR IV Monochrome¤âÁüÌÌ°ÌÁêº¹AF¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¥â¥Î¥¯¥í¥»¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇAF±é»»¤Î¾ðÊó¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¿§¾ðÊó¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ëAF¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖAFÀÇ½¤ÏGR IV¤ÈÆ±Åù¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
AF¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢AFÊä½õ¸÷¤Ë¤âÊÑ¹¹¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£GR IV¤Ç¤ÏÎÐ¤Î¥é¥ó¥×¤À¤¬¡¢GR IV Monochrome¤Ç¤ÏÀÖ¤¤¥é¥ó¥×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ò¤ÎÀÖ¿§¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÎÐ¤Î¸÷¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÐ¤ÈÀÖ¤Ç¤Ï¸÷¤ÎÇÈÄ¹¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆAFÆ°ºî¤Ë¤âÄ´À°¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
AFÊä½õ¸÷¥é¥ó¥×¤Î¿§¤òÀÖ¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë
¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¥³¥ó¥È¥íー¥ë
²èºî¤ê¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÁª¤Ù¤ë¥¤¥áー¥¸¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ë¤Ï¡¢Çò¹õ¥×¥ê¥ó¥È¤Î¹Ó¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥°¥ì¥¤¥Ëー¡×¤È¡¢½¾Íè¤Î¥Ï¥¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÇò¹õ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¥Èー¥ó¥«ー¥Ö¤òS»ú¤ËÎ©¤Æ¡¢Èï¼ÌÂÎ¤Î¥¨¥Ã¥¸¤âÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇÅÔ²ñÅª¤ÊÉ½¸½¤òÁÀ¤Ã¤¿¡Ö¥½¥ê¥Ã¥É¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎGR IV¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤â¡¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÌ¾Á°¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Î¥¯¥íÉ½¸½¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Â·¤¦¡£
¥¤¥áー¥¸¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥½¥ê¥Ã¥É¡×¤È¡Ö¥°¥ì¥¤¥Ëー¡×¤ò¿·ÅëºÜ
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥áー¥¸¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢Ä´¿§¤ä¥Èー¥ó¤ÎÈùÄ´À°¡¢Î³¾õ´¶¤âÀßÄê²ÄÇ½
¤ª¤Þ¤±¡§GR¥·¥êー¥º¤Î¸½¾õ¤¢¤ì¤³¤ì
¸½ºß¤ÎGR¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢28mmÁêÅö¤Î¥â¥Ç¥ë¤È40mmÁêÅö¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ËÊÐ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£GR IV Monochrome¤Î40mmÁêÅö¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ê¡ÈGR IVx Monochrom¡É¡©¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Í×Ë¾¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÍÍ¡¹¤Ê°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
ÉÊÇö¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£È¯ÇäºÑ¤ß¤ÎGR IV¤Ï¹¥É¾¤Ç¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥áー¥«ーÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÃêÁªÈÎÇä¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£°ÊÁ°¤è¤êÀ¸»ºÂÎÀ©¤òÁý¶¯¤·¤Æ½Ð²ÙÂæ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä½Ð²Ù¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÉÊÇö¤Ë¤Ï¶áÇ¯¤Î¡È¥³¥ó¥Ç¥¸¥Öー¥à¡É¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£¤³¤ì¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÁÛÁü¤À¤¬¡¢¤â¤·¥Öー¥à¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¥Öー¥à¤Î¿ÍÃ£¤Îµ¤Ê¬¤¬Â¾¤Ø°Ü¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÁá¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£GR¥Õ¥¡¥ó¤òÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡¢¥Öー¥à¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤â¡¢½Ð²Ù¿ô¤ò¹Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÈGR¥â¥Î¥¯¥íー¥à¡É¤Î¹½ÁÛ¤Ï2020Ç¯º¢¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¸½¹Ôµ¡¼ï¤¬GR III¤À¤Ã¤¿»þÂå¤À¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤ÇÀ½ÉÊ²½¤Þ¤Ç»ê¤é¤º¡¢6Ç¯±Û¤·¤Ç¤Ä¤¤¤ËÀµ¼°È¯É½¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
GR SPACE TOKYO¤Ç¤Ï¡¢1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é3·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖMonochrome¡×Å¸¤ò³«ºÅ¡£ÌÚÂ¼ÏÂÊ¿»á¡¢Tomas H. Hara»á¡¢Rikard Landberg»á¤¬RICOH GR¥·¥êー¥º¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥â¥Î¥¯¥íºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¸å´üÅ¸¼¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÉôºîÉÊ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦