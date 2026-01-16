¡Ö³Ü¹ü¼ðáç¡×¤Î½é´ü¾É¾õ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡© ¼ð¤ì¡¦ÄË¤ß¡¦»õÊÂ¤Ó¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ
´Æ½¤»õ²Ê°å»Õ¡§
µÜÅç Íª´ú¡Ê»õ²Ê°å»Õ¡Ë
°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³Ø»õ³ØÉô
¡¦·ÐÎò
2005Ç¯°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³ØÂ´¶È»õ²Ê°å»ÕÌÈµö¼èÆÀ
2006Ç¯Åìµþ»õ²ÊÂç³ØÀéÍÕÉÂ±¡ Î×¾²¸¦½¤°å½¤Î»
2006Ç¯ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡»õ³Ø¸¦µæ²Ê ¸ý¹ÐÈ¯°é³Ø¹ÖºÂ ³Ü¸ý¹Ð¶ºÀµ³ØÊ¬Ìî Æþ¶É
2010Ç¯ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡»õ³Ø¸¦µæ²Ê ¸ý¹ÐÈ¯°é³Ø¹ÖºÂ ³Ü¸ý¹Ð¶ºÀµ³ØÊ¬Ìî Â´¶È»õ³ØÇî»Î¼èÆÀ
2011Ç¯ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡»õ³Ø¸¦µæ²Ê ¸ý¹ÐÈ¯°é³Ø¹ÖºÂ ³Ü¸ý¹Ð¶ºÀµ³ØÊ¬Ìî ½õ¶µ½¢Ç¤
ÆüËÜ¶ºÀµ»õ²Ê³Ø²ñÇ§Äê°å¼èÆÀ
2014Ç¯µÜÅçÍª´ú¥Ö¥é¥¤¥È¥ªー¥½¥É¥ó¥Æ¥£¥¯¥¹³«¶È
2017Ç¯Ãø½ñ¡Ø¹ñºÝ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð±Ñ¸ìÎÏ¤è¤ê»õ¤ò¡ÈËá¤±¡É-À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¤Î¡Ö¥Ç¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¡×-¡Ù½ÐÈÇ¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë
2021Ç¯Ãø½ñ¡Ø»õÊÂ¤ÓÈþ¿Í¤Ç½¼¼Â¿ÍÀ¸¡§¹¬¤»¤ò¸Æ¤Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ù½ÐÈÇ¡Ê¹çÆ±¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ë
2022Ç¯¡Ê³ô¡Ë¥ªー¥Æ¥£¥«¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¿¥ªー¥Æ¥£¥«¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó£íyobrace® Ç§Äê¹Ö»Õ½¢Ç¤
¡¦»ñ³Ê
»õ²Ê°å»ÕÌÈµö¡¢»õ³ØÇî»Î¡ÊÅìËÌÂç³Ø¡Ë¡¢ÆüËÜ¶ºÀµ»õ²Ê³Ø²ñÇ§Äê°å
¡¦½êÂ°³Ø²ñ ¤Û¤«
ÆüËÜ¶ºÀµ»õ²Ê³Ø²ñ½êÂ°¡¢invisalign® DIAMOND Status¡¢ £íyobrace® Ç§Äê¹Ö»Õ
³Ü¹ü¼ðáç¤Î³µÍ×
³Ü¹ü¼ðáç¡Ê¤¬¤Ã¤³¤Ä¤·¤å¤è¤¦¡Ë¤Ï¡¢³Ü¹ü¡Ê¤¢¤´¤Î¹ü¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¼ðáç¤¬¤Ç¤¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£
³Ü¹ü¼ðáç¤Ï¡¢ÎÉÀ¼ðáç¤È°À¼ðáç¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÎÉÀ¼ðáç¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥Ê¥á¥ë¾åÈé¼ð¤ä»õ²ç¼ï¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢°À¼ðáç¤Ë¤Ï¹üÆù¼ð¤äÙ¨Ê¿¾åÈé¤¬¤ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ðáç¤¬¤Ç¤¤ë¤È³Ü¹ü¤¬¤Õ¤¯¤é¤ß¡¢³Ü¤ä´éÌÌ¤¬¼ð¤ì¤¿¤ê¡¢ÄË¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤ËË³¤·¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ðáç¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢»õÊÂ¤Ó¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´é¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ü¹ü¼ðáç¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°äÅÁ»Ò¤ÎÊÑ°Û¤¬È¯¾É¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÉÀ¼ðáç¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢¼ê½Ñ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ºÆÈ¯¤ò¤¤¿¤¹¥±ー¥¹¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÂÊÑ¤ÎÅ¦½Ð¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¶áÀÜ¤¹¤ë³Ü¹ü¤òÀÚ½ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ý¤Îµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ä´é¤ÎÊÑ·Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³Ü¹ü¤òºÆ·ú¤¹¤ë¼ê½Ñ¤â°ì½ï¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°À¼ðáç¤Ç¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ²½³ØÎÅË¡¤äÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³Ü¹ü¼ðáç¤ÏÈæ³ÓÅª¼ã¤¤Ç¯Âå¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ê¥á¥ë¾åÈé¼ð¤Ç¤Ï20Âå¡¢»õ²ç¼ð¤Ç¤Ï10～20Âå¡¢°À¤Î¹üÆù¼ð¤Ç¤Ï30～40Âå¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÉÀ¤Î³Ü¹ü¼ðáç¤ÎºÆÈ¯Í½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÄê´üÅª¤Ê¼õ¿Ç¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
³Ü¹ü¼ðáç¤Î¸¶°ø
³Ü¹ü¼ðáç¤òÈ¯¾É¤¹¤ëÌÀ³Î¤Ê¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»õ¸¶À¼ðáç¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Ê¥á¥ë¾åÈé¼ð¤ä»õ²ç¼ð¤Ê¤É¤ÎÎÉÀ¼ðáç¤Ç¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¤ÎÊÑ°Û¤¬È¯¾É¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°À¼ðáç¤Î¹üÆù¼ð¤äÙ¨Ê¿¾åÈé¤¬¤ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¤±¤¿Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ü¹ü¼ðáç¤ÎÁ°Ãû¤ä½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³Ü¹ü¼ðáç¤Î¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ï¡¢³Ü¹ü¤Î¼ð¤ì¤äÄË¤ß¤Ç¤¹¡£
¼ðáç¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È³Ü¹ü¤¬¤Õ¤¯¤é¤ß¡¢»õÊÂ¤Ó¤ÎÊÑ²½¡¢´éÌÌ¤ä»õ¤Îº¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤Î¼ð¤ì¡¢³Ü¹ü¤ÎÁÈ¿¥¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÍÓÈé»æÍÍ´¶¡ÊÉÂÊÑÉô¤ò¿¨¤ë¤È¹ü¤¬½À¤é¤«¤¯¡¢±ú¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡Ë¡¢²¼¿°¤ä³ÜÀè¤Î´¶³Ð¤ÎËãáã¤Ê¤É¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ðáç¤¬¾å³ÜÆ¶¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢É¡¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ¬¤¬½Å¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÉÀ¼ðáç¤Ç¤Ï¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤ÎË³¤·¤¤¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ì¥ó¥È¥²¥ó»£±Æ¤Ç¶öÁ³È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹üÆù¼ð¤Î¤è¤¦¤Ê°À¼ðáç¤Ç¤Ï¡¢ÉÂÊÑ¤¬µÞÂ®¤ËÁýÂç¤·¡¢µÞ·ã¤ËÄË¤ß¤Î¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ü¹ü¼ðáç¤Î¸¡ºº¡¦¿ÇÃÇ
³Ü¹ü¼ðáç¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¡¢¿¨¿Ç¡¢²èÁü¸¡ºº¡Ê¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¡¢CT¸¡ºº¡¢MRI¸¡ºº¡¢PET¸¡ºº¤Ê¤É¡Ë¤äÉÂÍý¸¡ºº¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ê¤É¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿¨¿Ç¤Ç¤Ï¡¢ÉÂÊÑ¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤ä¼ðáç¤Ë¶áÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë»õ¤Ë¿¨¤ì¤Æ³Ü¹ü¼ðáç¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²èÁü¸¡ºº¤Ï¡¢³Ü¹ü¼ðáç¤ÎÂç¤¤µ¤ä¹¤¬¤ê¤òÇÄ°®¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³Ü¹ü¼ðáç¤¬°À¤Èµ¿¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Î¤¦Ë¦ÉÂÊÑ¤È¤Î´ÕÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¤±ÆCT¸¡ºº¤äÂ¤±ÆMRI¸¡ºº¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÂ¡´ï¤Ë°À¼ðáç¤ÎÅ¾°Ü¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ËPET¸¡ºº¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ü¹ü¼ðáç¤¬ÎÉÀ¤«°À¤«¤Ï¡¢ÉÂÊÑ¤ÎÁÈ¿¥¤òºÎ¼è¤·¡¢¸²Èù¶À¤Ë¤è¤ê´Ñ»¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç³ÎÄê¿ÇÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°À¤Î³Ü¹ü¼ðáç¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢Â¾¤Î¤¬¤ó¤ÎÅ¾°Ü¤Ë¤è¤ê³Ü¹ü¼ðáç¤òÈ¯¾É¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ðáç¥Þー¥«ー¤äÇò·ìµå¿ô¤Ê¤É¤ÎÃÍ¤Ë°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
³Ü¹ü¼ðáç¤Î¼£ÎÅ
³Ü¹ü¼ðáç¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢ÎÉÀ¼ðáç¤È°À¼ðáç¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÉÀ¼ðáç¤Ç¤Ï¼ê½Ñ¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢°À¼ðáç¤Ç¤Ï¼ê½Ñ°Ê³°¤Ë¤â²½³ØÎÅË¡¤äÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼£ÎÅ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉÂµ¤¤Î¾õÂÖ¤ä´µ¼Ô¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅË¡¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ê¥á¥ë¾åÈé¼ð¤ä»õ²ç¼ð¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ê¼ðáç¤òÅ¦½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ê¥á¥ë¾åÈé¼ð¤ÏºÆÈ¯¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³Ü¹ü¤ÎÊÉ¤Ë·ê¤ò¶õ¤±¤Æ¼ðáç¤Î½Ì¾®¤È¼þÊÕ¹üÁÈ¿¥¤Î½¤Éü¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ðáç¤È°ì½ï¤Ë³Ü¹ü¤òÀÚ½ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ðáç¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤è¤êÀÚ½ü¤¹¤ë³Ü¹ü¤¬¹¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ý¤Îµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ä´é¤ÎÊÑ·Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹ü°Ü¿¢¤ä¥Á¥¿¥ó¥×¥ìー¥È¤Ë¤è¤ëºÆ·ú½Ñ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»õ²ç¼ð¤Ç¤Ï¡¢¼ðáç¤ÎÅ¦½Ð¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤ï¤º¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ðáç¤òÅ¦½Ð¤·¤¿³Ü¹ü¤Ç¤Ï¡¢¹ü¤ÎºÆÀ¸¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ü¤Î½ý¤ò¤ª¤ª¤¦áíº¯¡Ê¤Ï¤ó¤³¤ó¡ËÁÈ¿¥¤Î·ÁÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ü¤ÎºÆÀ¸¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÎÉÀ¼ðáç¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ê³Ü¹ü¤Î½¤Éü¤Î¤¿¤á¤Ëáíº¯ÁÈ¿¥¤ò·«¤êÊÖ¤·½üµî¤¹¤ë½èÃÖ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°À¤Î³Ü¹ü¼ðáç¤Ç¤Ï¡¢¼ðáç¤ÎÅ¦½Ð¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ü¹ü¤ÎÀÚ½ü¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ðáç¤Î¹¤¬¤ê¤ä¿Ê¹ÔÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÆ·ú¼ê½Ñ¤ä½ÑÁ°¤Î²½³ØÎÅË¡¡¢½Ñ¸å¤ÎÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ü¹ü¼ðáç¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡¦Í½ËÉ¤ÎÊýË¡
³Ü¹ü¼ðáç¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ðáç¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ö³ØÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»õ¸¶À¼ðáçÁ´ÂÎ¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ôÄøÅÙ¤¬29ºÐ°Ê²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÊÌ¤Ë¤è¤ëº¹¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»õ¸¶ÀÇ¿áç¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¥¨¥Ê¥á¥ë¾åÈé¼ð¤Ï¡¢20Âå¤ËºÇ¤âÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¹âÎð¼Ô¤äÍÄ»ù¤Ë¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¼À´µ¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬Á´ÂÎ¤Î6³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼³Ü¹ü¡Ê²¼¤¢¤´¤Î¹ü¡Ë¤Ë¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÉÀ¼ðáç¤Ç¤ÏºÆÈ¯¤ò¤¤¿¤¹¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¯¤Ë¥¨¥Ê¥á¥ë¾åÈé¼ð¤Ï¡¢ºÆÈ¯¤·¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê´üÅª¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤¬Í½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ê¥á¥ë¾åÈé¼ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÇÂ¿¤¤»õ²ç¼ð¤Ï¡¢10～20Âå¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¾å³Ü¹ü¡Ê¾å¤¢¤´¤Î¹ü¡Ë¤ä²¼³Ü¹ü¤ÎÁ°»õ¤Ë¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¼À´µ¤Ç¤¹¡£
»õ²ç¼ð¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê±Êµ×»õ¤¬À¸¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Êµ×»õ¤ÎÀ¸¤¨ÊÑ¤ï¤ê¤¬ÃÙ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï»õ²ç¼ð¤¬¸¶°ø¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌç°å¤Ë¤è¤ëÁá´ü¤Î¿ÇÃÇ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°À¼ðáç¤Ç¤¢¤ë³Ü¹ü¤Î¹üÆù¼ð¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¹üÆù¼ð¤è¤ê¤âÈ¯¾ÉÇ¯Îð¤¬¹â¤¯¡¢30～40ºÐÂå¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢³Ü¹ü¤ÎÙ¨Ê¿¾åÈé¤¬¤ó¤ä¹üÆù¼ð¤Ê¤É¤Î°À¼ðáç¤òÈ¯¾É¤·¤¿¥±ー¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ä¾å³ÜÆ¶¤¬¤ó¤Ê¤É¤ÎÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅÎò¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢³Ü¹ü¼ðáç¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤Ê·Ð²á´Ñ»¡¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¥¨¥Ê¥á¥ë¾åÈé¼ð
»õ²ç¼ð¹üÆù¼ð
Ù¨Ê¿¾åÈé¤¬¤ó
¥ê¥ó¥Ñ¼ð¾å³ÜÆ¶¤¬¤ó
